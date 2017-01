Pereció la mujer hallada en el Valle a causa de balazo

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo) notificaron que el cuerpo que fue encontrado el pasado domingo en un canal en la cercanía de colonia Silva, contaba con huellas de violencia.



César González Vaca, director del Semefo en Mexicali, notificó que en la cabeza presentaba un impacto provocado por arma de fuego, lo cual fue la causa determinante de muerte.



De igual manera se notificó que el cuerpo al comenzar a presentar grado de putrefacción no ha sido posible identificarla, solamente indicando que pertenece a una persona de sexo femenino.



Esto será integrado a la carpeta de investigación que se tiene en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde se informó por autoridades con esto se podrá dar seguimiento al caso.



Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora de Justicia del Estado, informó que en lo que va del mes de enero se han presentado ya dos casos de mujeres privadas de la vida.



El segundo caso fue el cuerpo encontrado cubierto con una cobija en Villa Colonial el pasado lunes 16 de enero, el cual contaba con un impacto de arma de fuego en la cabeza.



“Se ha buscado con el reporte de Personas No Localizadas, pero hasta el momento no ha sido identificada”, precisó.



No indicó si ambos casos tienen relación, aún cuando ambas presentaban impactos de bala en el cráneo.