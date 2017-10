Investigan muerte de niña en casa

MEXICALI, Baja California(GH)

La muerte de una pequeña de sólo 2 años de edad ocurrida la mañana de ayer en el fraccionamiento Misión del Ángel, es investigada por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Los reportes policiacos indican que los hechos ocurrieron cerca de las 12:20 horas, informando que la menor Emma Sofía se encontraba inconsciente en su hogar, movilizando agentes municipales y Cruz Roja.



Al llegar los respondientes sobre avenida Enandi, confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales, y que tenía golpes en el cuerpo.



Agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) se abocaron al lugar para iniciar con las diligencias correspondientes en el lugar, logrando la detención de un presunto responsable.



La persona asegurada fue identificada como Javier Enrique “N”, de 23 años, quien según autoridades es padrastro de la menor occisa, el cual declaró que la menor se había caído de la cama.



Fue trasladado por agentes de la Policía Mnicipal en calidad de detenido, esperando vierta su declaración sobre lo ocurrido. Minutos después de que fue asegurado el padrastro de la menor, familiares de Emma Sofía arribaron, siendo su propia madre quien logró identificarla para luego ser trasladada para rendir declaración.



De manera extraoficial se notificó que la menor aparentemente había fallecido horas atrás antes de que fuera notificado a través de los números de emergencia, lo cual no ha sido confirmado.



Personal de Servicios Periciales arribó al domicilio donde ocurrieron los hechos para el procesamiento de la escena, con el fin de que lo recabado ingrese a la carpeta de investigación.



El cuerpo de la menor fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para proceder a realizar la necropsia correspondiente, notificar sobre las lesiones y dar con la causa de muerte.



Hasta el cierre de edición no se lograba determinar sobre la causa de muerte por parte de las autoridades, mientras el caso era analizado por la Unidad Investigadora de Homicidios.