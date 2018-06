Fuerte accidente en Jardines del Lago deja sin energía eléctrica a varios hogares

MEXICALI, Baja California(GH)

Fue a las 5:10 de la mañana de este domingo cuando vecinos de la colonia Jardines del Lago fueron interrumpidos de su sueño tras escucharse el estruendo de un automóvil que se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad a pocos metros del cruce de la calle Lago de los Esclavos y bulevar Anáhuac, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar.El automóvil, un Toyota Corolla con placas de ONAPAFA; 65332, era conducido por Abraham N. de 19 años de edad, quien según su propia versión, habría ingerido al menos tres de las conocidas ¨caguamas¨ horas antes del accidente en el que resultó lesionado de su mano derecha.¨No sé ni cómo pasó, desperté y aquí estaba con estos weyes (refiriéndose a los policías), mis ¨compas¨ no sé ni cómo se fueron, si corrieron o no, no sé qué pasó, solo sé que me quedé solo¨ Dijo el joven estudiante mientras explicaba el momento en el que se impactó contra el poste, logrando derribarlo y dañando uno más.Según el testimonio del conductor, hiba acompañado por tres amigos, quienes aparentemente huyeron del lugar tras el impacto, dejando a su amigo solo en el accidente.Personal de CFE arribó al sitio del incidente que se encontraba resguardado por los policías a causa de los cables de alta tensión, para realizar labores de reparación y poder reestablecer a la brevedad el suministro de energía eléctrica a los hogares afectado por el derribo del poste.Abraham N. fue llevado detenido a la Comandancia de Policía para ser certificado y para el deslinde de responsabilidades. Fuera de la lesión en la mano derecha del conductor, no se reportan heridos hasta el momento tras el accidente.