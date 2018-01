Descubren cadáver en una casa

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigan la muerte de Gumercindo Alonso Aviña Segura, de 72 años, hallado muerto en su domicilio en Jardines de Lago.



Los hechos fueron reportados alrededor de las 08:11 horas, en avenida Lago de los Grandes Osos y Lago Zúrich, cuando un guardia reportó un posible hecho delictivo en la vivienda marcada con el 988.



En la casa se percató de un vehículo Chevrolet Malibú en las afueras, y la puerta de acceso se encontraba ligeramente abierta; al no obtener respuesta del propietario marcó al 911.



Una vez que dio aviso a las autoridades, éstas se movilizaron de emergencia ante un posible allanamiento de morada, arribando al lugar agentes de la Policía Municipal para corroborar el reporte.



Al ingresar se percataron que en uno de los cuartos se encontraba un cuerpo, mostrando una atadura en cuello con cinta adhesiva, quien ya no presentaba signos vitales.



La persona se encontraba atada a una de las perillas de la puerta, mostrando algunas huellas de violencia. Agentes de la Policía Ministerial de la Unidad de Homicidios Dolosos fueron quienes se movilizaron, junto a Servicios Periciales, para proceder con las indagatorias hacia el interior de la vivienda.



De manera preliminar autoridades consideraron un posible robo, sin embargo tras revisar se descartó ya que no se tiene ningún objeto extraviado. Esto fue dado a conocer por familiares del hoy fenecido, quienes al enterarse de lo ocurrido arribaron a las afueras de la vivienda y procedieron a dar la identidad de su pariente.



Autoridades procesaron la escena en busca de evidencias para esclarecer lo sucedido.



El cuerpo de Aviña Segura fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense donde se procederá con la necropsia donde se podrá establecer la causa de muerte. Hasta el cierre de edición no había sido logrado esclarecer si éste podría ser un hecho violento o alguna muerte accidental, por lo que se esperará el informe oficial de la PGJE.