Arde casa y fallece una mujer

MEXICALI, Baja California(GH)

Una mujer falleció a causa de un incendio residencial suscitado la madrugada de ayer en Rincones de Puebla, al Oriente de Mexicali, del cual se desconoce qué pudo provocarlo.



Reportes de la Policía Municipal indican que al filo de las 05:05 horas se notificó sobre el siniestro a los cuerpos de Bomberos de González Ortega, movilizando una máquina al lugar.



Al arribo de la máquina sobre avenida Tehuitzingo y Atzitzintla se percataron de las llamas que provenían de interior, por lo que trabajaron de manera inmediata para que éste no se expandiera.



Tras el operativo se logró controlar y posteriormente sofocar el fuego, por lo que al verificar que no se tenían personas lesionadas procedieron a retirarse del lugar las autoridades.



Por parte de los vecinos, quienes al momento de inspeccionar la casa por fuera, encontraron que en uno de los cuartos se encontraba tendido lo que se cree podría ser un cuerpo.



Se reportó a los números de emergencia sobre esto, movilizando autoridades al lugar quienes confirmaron sobre el cuerpo, procediendo a notificar a autoridades periciales y ministeriales.



Autoridades confirmaron que la víctima era una persona del sexo femenino, quien de momento se encuentra en calidad de no identificada debido al grado de calcinación.



El cuerpo fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad, donde tras la necropsia se reveló que la muerte se debió a una intoxicación por monóxido de carbono.



Por parte de los mismos vecinos de la zona se informó que en el hogar residía una persona de sexo masculino, el cual al momento del incendio no se encontraba debido a que fue arrestado un día anterior.



Sobre la mujer fallecida se indicó que no vivía en ese hogar, solamente acudía en ocasiones, sin tener conocimiento pleno de la relación entre ambas personas.



Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se encuentran ya trabajando en la integración de la carpeta de investigación, indagando qué es lo que ocasionó el incendio.