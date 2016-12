Recupera DSPM vehículos con reporte de robo en Mexicali y Valle

MEXICALI, B.C.(GH)

Gracias a las acciones operativas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se logró recuperar dos vehículos con reporte de robo en Mexicali y su Valle.A las 7:40 horas, en el Ejido Guerrero, en contra esquina del campo de futbol, se aseguro a Adrian “N” de 18 años de edad, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.En el recorrido de vigilancia, se ubico un vehículo Dodge caravan, color rojo, Modelo 1996, Sin placa, misma que iba siendo empujada por un vehículo Ford. F-250, color gris y rojo Sin placas de circulación, Modelo 1993, abocándose los agentes preventivos, por la infracción infringida.Al solicitarle los documentos de los vehículos, manifestó que no los traía, tornándose en actitud sospechosa, se procedió a pasar los datos de los vehículos a la central de radio C-4, resultando con reporte de robo la caravan color roja.La cual contaba con un numero de reporte, Nuc: 102002201649455 con Fecha: 27/11/2016.Otro caso se registro a las 3:30 horas, la Avenida de la Blasa y de la Hortaliza del Fraccionamiento Parajes de Puebla, se aseguro a Juvenal “N” de 36 años de edad, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.Durante el recorrido de vigilancia los agentes aprehensores, observaron a una persona intentando encender un vehículo chevrolet silverado, modelo 2000, color rojo con negro, a las afueras de un domicilio en desuso, por lo que procedió a cuestionarlo sobre los papeles de dicho automóvil, mostrándose sumamente nervioso, se le solicito una revisión precautoria, no encontrando nada ilícito en su humanidad, al revisar la serie del pick up, resulto con reporte de robo.Los dos imputados fueron presentados ante el juez quien determinara su situación legal.