Homicidios y robo a comercio siguen al alza

MEXICALI, Baja California(GH)

Los homicidios aumentaron 41% y el robo a comercio aumentó 23% en Mexicali durante septiembre, informó el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSP), a lo que el Alcalde anunció que bajarán los índices delictivos en 5% por trimestre.



De acuerdo al análisis de la incidencia delictiva del CCSP, el robo con violencia aumentó en un 11%. Los únicos índices que disminuyeron fueron el robo a casa habitación en un 10% y el robo de autos en 2%.



Sánchez Vásquez precisó que cada 10 días se reúnen con el cuadro de mando para instruir acciones y ser más eficientes en los cuadrantes, la última coordinación encabezada por el director de Seguridad Pública, Alonso Ulises Méndez, fue el pasado jueves.



La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que del 1 de octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2017 se han asesorado a 2 mil 944 comercios sobre medidas de prevención, reacción y denuncia.



HOMICIDIOS NO ESTÁN RELACIONADOS CON EL NARCO



En Mexicali no hay tantos homicidios como en Tijuana aunque haya incrementado el índice delictivo en un 41%, comparó el Alcalde.



Gustavo Sánchez Vásquez detalló que en Mexicali hay 130 homicidios de enero a septiembre comparado con los mil 300 registrados en Tijuana en el mismo periodo. Incluso afirmó que hay más en Ensenada con 150 casos y con la mitad de población que Ensenada.



El Presidente Municipal agregó que de los 130 homicidios, la mayoría no están relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado, sino por convivencia, riñas y conflictos entre vecinos.



“Preocupa porque hay que trabajar en el tema de prevención y concientización de la armonía y del tejido social”, señaló.



ACCIONES

Para abatir los indicadores de inseguridad en Mexicali, el Alcalde reiteró el llamado a reforzar la ciudad con más policías estatales y de la gendarmería.