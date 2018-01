Hallan otra asesinada; 3 en 22 días

MEXICALI, Baja California(GH)

Con huellas de violencia y en estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de Olga Paola Estrada Díaz, de 43 años, en el interior de su domicilio en fraccionamiento Valle de Puebla.



Esto fue confirmado por autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE), quienes informaron que fue durante la tarde del pasado domingo que se registró el hallazgo.



Los reportes indican que cerca de las 16:31 horas la ex pareja sentimental de la fallecida arribó al domicilio, en avenida Cascada de la Balsa, percatándose del cuerpo en uno de los cuartos.



Fue en esos momentos cuando lo denunció a los números de emergencia, movilizando autoridades al lugar, donde procedieron a realizar las diligencias correspondientes por estos hechos.



David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) dijo que el cuerpo presentaba diversas lesiones por arma blanca y huellas de sujeción en el cuello.



Una vez que autoridades revisaron el cuerpo de manera detallada se notificó que la causa del fallecimiento se debió a lesiones provocadas por arma blanca a la altura del pecho, desconociendo la cantidad.



En reportes preliminares se indicó que la hoy fallecida arribó a su domicilio el pasado viernes, donde era esperada por su actual pareja sentimental, con la que se cree pudo haber tenido una discusión.



Será hasta que se logre corroborar estas versiones que pudieran ser integradas a la carpeta de investigación que se encuentra actualmente en la Unidad Investigadora de Homicidios.



NINGÚN FEMINICIDIO



Con este hecho ya son tres las muertes de mujeres que se han registrado en la ciudad del 1 de enero a la fecha. Dos de los crímenes ocurrieron en menos de una semana, de los cuales hasta el momento ninguno ha sido reclasificado a feminicidio.



Lozano Blancas comentó que será una vez que el Ministerio Público analice las carpetas de investigación, podrá considerar si hay o no elementos para considerar una razón de género para poderlo reclasificar a feminicidio, en lugar de homicidio.



“Se debe de avanzar con las investigaciones para ver si esto pudiera ser alguna razón de género, si tuviera algún contacto o conocimiento entre víctima y victimario, para acreditarlo como feminicidio”, señaló.



SIN IDENTIFICAR



La mujer que apareció asesinada la mañana del sábado en la colonia Independencia, aún no ha sido identificada. Como fue informado por este diario, el cuerpo de la mujer, de aproximadamene 30 a 35 años, fue hallado envuelto en una cobija en una de las calles de la colonia.