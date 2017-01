Muere agente ministerial en choque

MEXICALI, Baja California(GH)

Un agente de la Policía Ministerial del Estado (PME) falleció durante la madrugada del domingo a causa de un accidente automovilístico al estar circulando sobre calzada Venustiano Carranza.Se notificó que el elemento respondía a nombre de Isaí Reyes Galindo, de 29 años de edad, el cual se desempeñaba en la Unidad Investigadora de Homicidios Violentos de la dependencia.Los reportes emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informan que la unidad pick up Dodge Ram modelo 2012 había impactado contra el poste de un semáforo.Fue al ingresar a la vuelta inglesa sobre bulevar Lázaro Cárdenas, cuando viró hacia la izquierda y tomó la calzada Carranza, donde se notificó que se encontraba maniobrando con velocidad.Al circular hacia el Norte el conductor perdió el control de la unidad y fue a impactarse de frente contra el poste de un semáforo que se encuentra en el cruce, deteniendo por completo su andar.Cerca de la 01:05 horas fue cuando por parte de C4 se notificó el accidente movilizando a agentes de Tránsito de la Policía Municipal, los cuales se encargaron de confirmar sobre el accidente.Al momento de corroborar la situación del conductor se notificó que no podía abrirse, por lo que se solicitó la presencia del grupo Brigadas del Sol para que auxiliaran con el operativo.Fue con lascon lo que se logró abrir la unidad para que paramédicos de Cruz Roja procedieran a revisar la salud del elemento de PGJE.Pese a los esfuerzos realizados se informó que ya no contaba con signos vitales, siendo declarado muerto momentos después del accidente, solicitando el arribo de compañeros del hoy difunto.Se hizo mención que será por parte de la Visitaduría General del mismo organismo procurador de justicia los cuales se harán cargo de la investigación de lo sucedido con Reyes Galindo.El cuerpo de un sujeto quedó tendido sobre la vialidad en la colonia Baja California durante la tarde del domingo, donde autoridades notificaron que murió por causas naturales.Cerca de las 12:00 horas fue que esta persona, quien no pudo ser identificada, circulaba hacia el Sur en su bicicleta por avenida San Luis Gonzaga, cuando al arribar al entronque con San Ramón se desplomó.De manera inmediata se solicitó el apoyo de autoridades de Cruz Roja y Policía Municipal que se apersonaron al lugar, quienes se encargaron de dar las primeras atenciones.Minutos después se notificó que el sujeto había fallecido, por lo que se solicitó la presencia de agentes de Policía Ministerial de Estado (PME) para realizar los trámites correspondientes.El cuerpo fue trasladado hacia Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la autopsia de ley y posteriormente esperar a los familiares de esta persona para que sea entregado.El cuerpo fue trasladado hacia Servicio Médico Forense .