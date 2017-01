Encuentran cuerpo de mujer flotando en Valle de Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de la Policía Municipal encontraron la mañana del domingo flotando en el interior de un canal del Valle de Mexicali, el cuerpo sin vida de una mujer la cual no ha podido ser identificada.



Al filo de las 10:49 horas una llamada a los números de emergencia notificó el hallazgo del cuerpo, en el interior del canal conocido como El Barrote ubicado en la cercanía del poblado la Curva.



Agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) arribaron al lugar encontrando cerca de la compuerta 24 el cuerpo flotando boca abajo, por lo que buscaron la manera de extraerla del lugar.



Se solicitó la presencia de bomberos voluntarios pertenecientes a la Estación 22 de Michoacán de Ocampo, quienes con cuerdas lograron extraer el cuerpo donde se logró precisar que era de una mujer.



Al no contar con alguna identificación no se pudo revelar el nombre, solo se dijo que vestía pantalón de mezclilla color azul y una camisa color negro, sin dar más información al respecto.



Se hizo mención que en algunas partes del cuerpo se lograba apreciar que comenzaba a descomponerse, por lo que se cree ya contaba con algún tiempo en el interior del mismo canal.



Los informes preliminares que se tienen en reportes no arrojan que el cuerpo cuente con huellas de violencia, por lo que será trasladado a Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia.