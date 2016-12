Dan cárcel preventiva a 2 asesinos

MEXICALI, B.C.(GH)

Una pareja implicada en la muerte de un residente del Valle de Mexicali, registrada el 30 de noviembre, fue vinculada a proceso por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad.



El coordinador en Mexicali de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, David Lozano, informó que con base a la investigación realizada y derivado de diversas pruebas periciales, se pudo establecer la posible responsabilidad de los imputados Idolina “N” y Santiago “N”, en la muerte de José Edgar Ramos Rodríguez.



Fue a través de la central de radio C4, que residentes del valle reportaron la agresión por disparos de arma de fuego en contra de un hombre, que se encontraba a bordo de un pick up, Chevrolet, color blanco y con placas de California, el cual además se estaba incendiando.



Durante la investigación se estableció que minutos antes, José Edgardo se encontraba trabajando en su rancho “San José”, cuando recibió una llamada a su teléfono celular por parte de Idolina, para citarlo en el canal 41 atrás de la Sub estación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el ejido Cuernavaca.



Ahí lo esperaban los imputados, quienes empezaron a discutir con él por cuestiones diversas, instantes después, Santiago sacó un arma de fuego con la que disparó en contra de la víctima, quien para evitar ser herido inició la marcha del pick up, por la orilla del canal, sin embargo, perdió el control del vehículo y cayó a un barranco.



La pareja aprovechó el accidente para alcanzar a José Edgardo, en ese momento, el imputado le disparó en la cabeza, segundos después Idolina, quien traía un galón con un líquido flamable, esparció el contenido en el pick up para que se incendiara, después abordaron un vehículo Honda Accord, color dorado, con la finalidad de darse a la fuga.



La víctima murió en el lugar de los hechos, y de acuerdo al Servicio Médico Forense (Semefo), la causa de muerte fue por disparo de arma de fuego en el abdomen y en el cráneo.



La pareja fue detenida horas más tarde, después de verse implicada en otro hecho delictivo en el bulevar Lázaro Cárdenas, frente a la Estación Central de Bomberos, cuando despojaron de manera violenta de una fuerte cantidad de dinero, a un ciudadano.



Durante la audiencia de vinculación, el juez de Garantía otorgó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los imputados, y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.