Flota cadáver en canal del Valle

MEXICALI, Baja California(GH)

Un cuerpo sin vida emergió de un canal alimentador ubicado en la zona Norte del Valle de Mexicali, entre los poblados Ciudad Morelos y Los Algodones, ayer por la tarde.



Reportes de autoridades indican que cerca de las 13:08 horas a través del teléfono de emergencia algunas personas reportaron que en el agua parecía haber un cuerpo.



Bomberos se movilizaron en una máquina y unidades particulares a atender el llamado.



Al llegar al canal ubicado en la colonia Cinco de Mayo, en la cercanía del ejido Pachuca, divisaron el cadáver, en la cercanía de una de las compuertas, por lo que iniciaron con el operativo.



En minutos se logró asegurar el cuerpo y fue jalado con cuerdas hacia la orilla del canal, siendo ahí cuando se solicitó a agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales.



Se indicó que el cuerpo flotaba boca arriba.



Hasta el momento no ha logrado ser identificado, sólo se sabe que es de sexo masculino, con camisa a rayas café, pantalón corto azul de mezclilla y tenis.



Debido al estado en el que se encontraba no fue posible identificar si contaba o no con huellas de violencia el cuerpo.



Personal del DIF se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia correspondiente, para determinar la causa de muerte y esperar la identificación de la víctima.