Asesinatos al alza en BC durante 2017

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California vive la etapa más violenta de sus últimos años y se refleja con el número de homicidios, que suman 209 en solamente durante el mes de junio y mil 11 en los primeros seis meses de 2017.



En comparación con lo ocurrido el mismo periodo de tiempo del año pasado, en el tema de asesinatos la incidencia delictiva incrementó 86%, ya que durante el primero semestre de 2016 sólo se registraron 543 en el Estado.



Con relación a los datos de incidencia delictiva que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se ha presentado un incremento de 6% en el total de delitos denunciados en Baja California en comparación al año pasado.



Durante el primer semestre de este año, fueron denunciados 51 mil 316 incidentes mientras que durante el mismo periodo del año pasado hubo 48 mil 533 denuncias.



Las cifras que maneja la SSPE derivan de las denuncias que son presentadas por los bajacalifornianos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Además de los asesinatos, otro de los mayores incrementos se presentó en las denuncias por robo, ya que durante el primer semestre del 2016 hubo 23 mil 353 y en este año se han puesto 26 mil 470, un incremento del 13%.



Otros delitos de gran impacto han tenido una disminución con respecto al mismo periodo del año pasado, como el caso de las violaciones que bajaron un 2%.



Durante el primer semestre del año pasado hubo 295 violaciones en Baja California, mientras que en este año han sido 288 denuncias presentadas.



Las denuncias por daños patrimoniales bajaron en un 13%; de 4 mil 367 presentadas en 2016 a 3 mil 804 durante el primer semestre del 2017.



En cuanto al delito de secuestro, en lo que va del año ha habido siete denuncias por este hecho cuando en el mismo periodo del 2016 fueron 10, lo que significa un decremento del 30%.



Vive BC situación complicada



El incremento en la incidencia delictiva en Baja California, particularmente en materia de homicidios y robos, demuestran que el Estado actualmente vive en una situación complicada, afirmó Juan Manuel Hernández Niebla.



El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California fue cuestionado sobre los números al alza en materia delictiva que se presentan en la entidad.



Indicó que las cifras en cuanto a homicidios y robos han ido al alza, haciendo énfasis en el tema de homicidios.



Se vive una situación extremadamente complicada en el Estado, aseguró, porque antes Tijuana era la caja de resonancia en materia de incidencia delictiva y ahora se mueve por el resto de los municipios.



Destacó que Mexicali se ha mantenido sistemáticamente como la ciudad más violenta con referencia a la tasa por cada 100 mil habitantes.



Además, tiene un problema grave con la depuración policiaca al ser de solamente 19% del total de los números que tuvieran que estar denunciando.



El segundo lugar en cuanto a incidencia delictiva se comparte entre el resto de los municipios, agregó, con el mes pasado siendo Tecate el que ocupara este puesto y para este mes con Playas de Rosarito.



“Lo que vemos es un problema generalizado a lo largo y ancho del Estado”, expresó.



Reiteró que la situación en Mexicali es preocupante, manteniéndose como la ciudad número 1 en incidencia delictiva por tasa de cada 100 mil habitantes y visible en las encuestas de victimización.



Los ciudadanos se ven más vulnerados por los asuntos que están ocurriendo y también el problema de la depuración policiaca, el cual aparentemente no se está dando.



Cifras de Homicidios



Sobre la cifra de homicidios, la cual se ha incrementado en un 83%, dijo que en primera instancia esta situación tiene que ver con el crimen organizado.



Sostuvo que en la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a Tijuana, se le presentaron objetivos específicos.

Considerando que éstos no tienen ni siquiera orden de aprehensión por parte del Fuero Federal, la primera acción sería ir por ellos, indicó.



En segundo lugar, los homicidios no relacionados al crimen organizado, son consecuencia de la impunidad que se tiene en el Estado.



Ahora es fácil salir a delinquir, comentó, lo que provoca que los criminales hagan todas las situaciones que han estado sucediendo en el Estado.



El número de delitos no denunciado también aumenta



Hernández Niebla indicó que la “cifra negra” también se ha incrementado.



La cifra de no denuncia es medida regularmente por el Inegi, en la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad, cuyos resultados serán publicados en septiembre.



No obstante, de acuerdo a la última encuesta que fue publicada, la cifra de no denuncia en Baja California equivalía al 89.5%.



Esto quiere decir que solamente el 10.5% de los delitos son los que verdaderamente se estaban registrando.



A favor de esta estadística está el incremento poblacional, que crece cada año y que provoca que la incidencia delictiva en tasa por cada 100 mil habitantes pudiera ser igual o mejor a la del año pasado.



Agregó que aunque las cifras de incidencia delictiva se han incrementado, esto no necesariamente conlleva a que la denuncia esté aumentando, sino que el alza se da en los delitos.