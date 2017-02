Desquiciado mata a tres y hiere a 2

MEXICALI, Baja California(GH)

Intensa movilización de la Policía se registró en el Valle de Mexicali y Sur de la ciudad, para capturar a un sujeto desquiciado que asesinó a balazos tres personas y lesionó a dos.



Al sospechoso asegurado, identificado como Guadalupe “N”, de 39 años, originario de Culiacán, Sinaloa, tenía en su poder una escopeta, un rifle calibre .22 y una pistola .380.



Fue al filo de las 10:50 horas cuando autoridades se movilizaron al poblado El Caimán, delegación Carranza, debido a una llamada de un incendio de una casa rodante.



Bomberos que llegaron vieron sobre la terracería el cadáver de una persona,que presentaba una mancha en lado derecho del tórax, producido por un arma de fuego.



Una vez revisado se indicó que este no contaba con alguna identificación oficial, por lo que no pudo ser identificado de momento, quedando como una persona de sexo masculino de cerca de 50 años de edad.



Minutos después se informó sobre un segundo ataque producido por arma de fuego en la colonia Carranza, en el negocio Llantera “Ramiro”.



Bomberos llegaron para auxiliar a Ramiro Martínez Ruiz, de aproximadamente 60 años, quien estaba herido de bala.



De manera inmediata lo trasladaron en una unidad particular al centro de salud al ejido Oviedo Mota Reacomodo, donde fue recibido por los paramédicos que se encontraban en turno.



Pese a los esfuerzos de los médicos Martínez Ruiz falleció minutos después.



Agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) que llegaron al sitio, durante la investigación pudieron establecer que el sospechoso de los dos crímenes había escapado en un auto Honda Accord con placas de California.



Con el reporte se movilizaron a la zona policías municipales, ministeriales y estatales preventivos, para buscar al sospechoso.



Los policías recibieron el reporte de que el sujeto que manejaba el auto Honda Accord por la carretera a San Felipe. con dirección a Mexicali, realizaba disparos a los automovilistas.



A causa de esos disparos resultó herido Salvador Espinoza Magaña, de 74 años de edad, que iba a bordo de un Ford F-150.



Además, René Real Gerardo, de 67 años, chofer de un tráiler, quien recibió varios perdigones de escopeta en la cabeza y un brazo.



Se informó que Real tenía el maxilar inferior destrozado, así como parte del cachete con heridas profundas por el proyectil.



Una ambulancia de Cruz Roja recogió a Real para trasladarlo al hospital 30 del Seguro Social.



Alerta máxima



Mientras la Policía buscaba al sospechoso, éste llegó a la armería “El Cazador”, ubicada en la carretera a San Felipe, a unos 70 metros de la calzada Terán Terán.



Guadalupe “N” ingresó a la armería, mató a balazos a Sergio Valadez Ramos y salió para escapar en el Honda Accord.



Vecinos reportaron los hechos al teléfono 911, con lo que los policías pudieron ubicar al sospechoso homicida que iba en el auto hacia el Sur, en dirección a San Felipe.



Perseguido por decenas de patrullas de todas las corporaciones, Guadalupe “N” viró en la calzada Industrial Robledo y luego intentó escapar por otras calles, pero las unidades policiacas pudieron cerrarle el paso.



Rodeado por policías, le ordenaron al sospechoso descender del auto y al hacerlo fue sometido.



Dentro del vehículo la Policía localizó el arma corta y las dos armas largas.



Investigan



Agentes llevaron al sospechoso de los tres crímenes a la Subcomandancia de Policía ubicada en la delegación González Ortega, para ser posteriormente turnado ante el Ministerio Público.



Hasta la tarde de ayer las autoridades no indicaron si existe o no algún vínculo entre las personas asesinadas por Guadalupe “N”.



Tampoco dieron a conocer de momento por qué disparó contra los automovilistas.



El Ministerio Público de la Unidad de Homicidios Violentos de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) integra la carpeta de investigación.