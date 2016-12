Alertan por más incendios

MEXICALI, Baja California(GH)

Hasta cerca de dos incendios residenciales diarios es lo que se ha tenido en la ciudad de Mexicali durante el inicio de la época decembrina, precisó Gabriel Gómez Ruiz.



El director de Bomberos en Mexicali, expresó que según las estadísticas que manejan, del pasado 30 de noviembre a la fecha han aumentado los incendios, principalmente en casa habitación.



“En lo que va de esa fecha se han tenido de uno a dos incendios residenciales diarios, afortunadamente son pocos los incendios que han sido de daños totales”, expresó.



Algunas de las principales causas por la cual se ha tenido ese aumento en los incendios son por corto circuito o por la quema de basuras, indicando que durante el pasado mes se atendieron cerca de 70 reportes.



“Se inició un programa con ecología y Dirección de Seguridad Pública Municipal donde a través de recorridos que hacen se busque detectar las quemas de basura mínimas, donde se recomendará a la misma gente como apagarla”, dijo.



Algo que ha estado favoreciendo es que aún no es temporada donde se ven gran cantidad de cohetes, esperando que estas fechas sean el próximo 24 y 31 de diciembre donde se reporten incendios por pirotecnias.



De mayores incidencias se presentan por esta clase de fuego, dijo, son por vialidad Lázaro Cárdenas, Palaco, colonia Santa Isabel y la Baja California, siendo ese el orden de actividades.



En cuanto a incendios propiamente por artefactos de la época navideña, precisó Gómez Ruiz que se ha tenido conocimiento que solamente van un total de cuatro, pero que necesitarán realizar investigación.



“Se debe de tener cuidado de no sobrecargar las líneas de focos o si existen la necesidad de instalarlos que busquen a un electricista para que mida la carga que se tiene en el lugar”, manifestó.



Es recomendable que al momento de ir a dormir se debe desconectar todo, así como tener instalado un detector y extintor a la mano tipo ABC, el cual puede ser utilizado para controlar esta clase de incendios.



MÁS RECOMENDACIONES



Por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil emitió recomendaciones pertinentes a la ciudadanía para no sufrir accidentes durante la época navideña y de fin de año.



René Rosado, secretario técnico de la Unidad de Protección Civil manifestó que en el hogar se debe de tener la supervisión de padres de familia para evitar la quema de cohetes.



“A pesar de que se encuentre prohibido, alguien puede detonar un artefacto explosivo o pirotécnica y los muchachos pueden perder una mano, un oído, sufrir quemaduras en cara”, comentó.



En el tema de armas de fuego se exhortó a que no realicen disparos al aire, dijo, ya que en la ciudad se han presentado muchos hogares que han pasado desgracias a causa de balas perdidas.