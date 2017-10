Adulto mayor resulta herido en volcadura sobre Terán Terán

MEXICALI, Baja California(GH)

Un accidente vehicular tipo volcadura ocurrido sobre Calzada Terán Terán dejó una persona mayor con heridas mínimas, informaron autoridades municipales.



Fue cerca de las 11:00 horas cuando autoridades fueron informadas sobre el accidente, movilizándose de manera inmediata al lugar encontrando cerca de Centauro del Norte el vehículo volcado.



Se solicitó el apoyo de socorristas de Cruz Roja arribando la BC-082 al lugar quienes atendieron al conductor, un adulto mayor, quien presentaba heridas que no son de consideración.



Fue trasladado a una centro de salud en la ciudad, para valoración médica, a pesar de que no refiere dolor alguno en su humanidad.



Autoridades municipales se encuentran desviando el tráfico sobre el carril de circulación al Poniente, a la espera de la grúa para trasladar el Pick Up a un depósito vehicular.