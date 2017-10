Matan a un soldado en el cuartel

MEXICALI, Baja California(GH)

Una riña suscitada entre dos efectivos de la Segunda Región Militar registrada dentro de esas instalaciones la mañana de ayer, culminó con la muerte de uno de los involucrados, según los reportes policíacos.



Cerca de las 08:05 horas se informó sobre una persona que se encontraba lesionada en área de la cocina de las instalaciones de la Segunda Región Militar, ubicadas sobre la calzada Heroico Colegio Militar.



Elementos médicos del cuartel se movilizaron de emergencia al lugar para dar las primeras atenciones al lesionado. Pero solamente notificaron que el castrense ya no presentaba signos vitales, quedando un soldado detenido.



Trascendió que los dos soldados se encontraban en la cocina, cuando aparentemente se registró una discusión, la cual se elevó de tono, llegando a la agresión física. Fue en ese momento cuando uno de los militares toma un arma punzocortante y se abalanzó para atacar a su compañero, provocándole lesiones severas, las cuales cobraron su vida.



Al lugar arribaron autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de la Unidad Investigadora de Homicidios Violentos, quienes fueron requeridos por los militares para el apoyo del procesamiento de la escena del crimen.



Se informó por la misma autoridad estatal que el homicidio ocurrido será atendido por parte del Ministerio Público Federal Militar. Además, será judicializado también a un Tribunal Federal, por tratarse de dos militares en funciones dentro de instalaciones castrenses.



Hasta el momento las autoridades militares no han emitido algún posicionamiento al respecto sobre el homicidio, por lo que no ha sido posible corroborar identidad del occiso y del detenido.



Es el segundo incidente donde participa personal con entrenamiento militar. Apenas hace dos semanas en una riña registrada cerca del Cuartel Militar hace dos semanas, un ex militar asesinó a cuchilladas a una persona.



En esa ocasión el ex soldado escapó y trató de refugiarse en el cuartel del 23 Regimiento de Caballería Motorizado, pero los soldados de guardia le impidieron el paso. El ex militar fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.