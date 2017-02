Detienen a otro ex agente de la PEP

MEXICALI, Baja California(GH)

La mañana de este martes otro ex agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue detenido por el delito de desaparición forzada.



El ex agente Jorge 'N' fue capturado alrededor de las 9:00 horas de este martes por el delito antes mencionado ocurrido en abril del 2011.



Con este suman tres ex agentes detenidos hasta el momento por este delito, informó el Coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) de la PGJE, David Lozano Blancas.