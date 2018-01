Abandonan a mujer en vía pública

MEXICALI, Baja California(GH)

Semidesnudo, cubierto con una cobija, con un balazo en la nuca y otras huellas de violencia fue encontrado el cadáver de una mujer la mañana de ayer en la colonia Independencia, al Oriente de Mexicali.



Los reportes de la Procuraduría General de Jus- ticia del Estado (PGJE) indican que al filo de las 05:17 horas, elementos de seguridad de una empresa se percataron de la presencia de la mujer envuelta en una cobija en la avenida Insurgentes y calzada Macristy de Hermosillo.



De manera inmediata se reportó el hallazgo a los números de emergencia, movilizando como primera respuesta una unidad de la Policía Municipal , cu- yos agentes confirmaron la falta de signos vitales de la persona.



Autoridades de la Policía Ministerial del Estado y Servicios Periciales que revisaron el cuerpo indicaron que la mujer presentaba una lesión a la altura de la cabeza, pudiendo tratarse de un impacto por arma de fuego. Al despojarla de la cobija que la cubría, las autoridades constataron que la víctima estaba semidesnuda.



Solamente tenía puestas unas pantaletas color azul y una sudadera negra. Agentes procedieron a delimitar la zona en búsqueda de indicios que pudieran ser integrados a la carpeta de investigación que se inició por parte de la Unidad de Homicidios en Mexicali.



De momento la mujer se encuentra en calidad de no identificada. Se indicó que es de aproximadamente 35 a 40 años, complexión delgada, tez blanca, sin alguna seña particular. Será por medio de la necropsia del Servicio Médico Forense (Semefo) como se establezca cuál fue la causa de la muerte de la mujer y esperar que acudan para ser identificada.



Este es el segundo homicidio de una persona del sexo femenino en lo que va del 2018. El primero de los asesinatos ocurrió a principios de la semana, en colonia Esperanza, donde una mujer fue asesinada con arma blanca. El responsable del crimen no ha sido detenido.



ASESINATO



- Víctima: Mujer de 35/40 años, delgada, de tez blanca.



- Lugar: Avenida Insurgentes y Macristy de Hermosillo,

colonia Independencia.



- Detenidos: No.