Emite PGJE pesquisa de Amy Sofia León

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a AMY SOFIA LEÓN ALCALA, de 16 años.



Familiares de la jovencita, acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, para denunciar que desde el pasado martes 18 de julio, se encuentra desaparecida.



En la información proporcionada por el padre de la menor, su hija le dijo que estaría en el exterior de su casa ubicada en la avenida República de Colombia de la colonia Cuauhtémoc Norte, y que alrededor de las 20:00 no la volvieron a ver.



La menor Amy Sofía, cuenta con la siguiente media filiación: es de tez blanca, complexión delgada, cabello castaño claro a la altura del hombro, ojos color café, estatura aproximada de 1.43 metros, tiene un lunar en la muñeca izquierda.



Al momento de su desaparición vestía short de flores en color amarillo y rosa, blusa blanca y tenis tipo converse.



La PGJE, solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266.



También pueden comunicarse a los números: 089 de denuncia anónima 089 o al 911