Exoneran a ex alcalde de delitos

MEXICALI, Baja California(GH)

La mañana del miércoles fue decretada la exoneración de José Francisco Pérez Tejada-Padilla y José Fernando Martín del Campo Quiroz, del delito de abuso de autoridad del que fueron señalados en noviembre del año pasado.



Fue la juez Ana María Elías González quien durante la audiencia dio lectura a los antecedentes que se vertieron en la pasada audiencia, en donde se estableció la Vinculación a Proceso contra ambos ex funcionarios.



Así también se notificó sobre recurso de amparo que fue solicitado por ambos imputados, en el cual se establecieron las condiciones por las cuales quedaba sin efecto la anterior sentencia dada por la juez.



En el amparo se notificaba que ambos en carácter de funcionarios del 20 Ayuntamiento de Mexicali omitieron, detuvieron o retrasaron el pago de cuotas o aportaciones fue en cumplimiento de un deber jurídico.



“Ellos actuaron en cumplimiento de un deber jurídico toda vez que existía necesidad de retrasar el pago para cumplir con el deber que la ley les impone de velar por las finanzas del Ayuntamiento”, precisó.



Lo anterior en medida de los datos de investigación arrojados durante la audiencia anterior, donde se presentaron tres peritos quienes llegaron a la conclusión de que se tenía una situación económica complicada.



“Lo que pretendieron fue retrasar los pagos para solventar otros gastos que pudieran ser considerados como prioritarios por lo tanto la conducta se volvió impune”, manifestó.



Los hechos de atrasar el pago de cuotas y aportaciones implican una conducta atípica pero no jurídica, dijo, ya que ellos cumplieron con un deber jurídico para satisfacer a lo que ordena la ley.



“Por lo que esta conducta están aparados por una norma permisiva dando lugar a una causa de justificación, y por lo que no quedan bases para decretar una vinculación a proceso”, precisó.



SABÍAMOS QUE NOS DARÍAN LA RAZÓN: PÉREZ TEJADA



El ex funcionario quien fue liberado del delito de abuso de autoridad, Francisco Pérez Tejada-Padilla se pronunció tranquilo una vez fue decretado el Auto de No Vinculación a Proceso.



“Sabíamos que al final de cuentas en algún momento nos iban a dar la razón, aunque para nosotros se tardo un poco, pero a final de cuentas aquí estamos y ya terminó a favor de nosotros”, dijo.



Ante esto precisó lo que ha estado manifestando durante tiempo atrás de que se acepta del que no se pagaron las cuotas, siendo algo de lo que no ha quedado alguna duda en el tema.



“Pero simplemente no se cometió un delito y hoy quedo claro aquí ante la juez, la resolución por parte del colegiado”, finalizó.



ESTO FUE UN ATROPELLO A TRABAJADORES: BENTLEY



La diputada Victoria Bentley Duarte quien fue la que presentó la denuncia contra el ex edil, precisó que lo ocurrido durante la audiencia fue un atropello a los derechos laborales de los trabajadores.



“No es posible que le digan que un alcalde diga cual es la prioridad y sobre todo como se puede gastar el dinero, cuando el mismo ex alcalde dejo un pasivo de 3 mil millones de pesos”, dijo.



Así también indicó que se debe modificar el artículo 23 del Código Penal donde se habla sobre el tema de excluyentes de un delito, ya que ahí se buscó para salvarlo de pagar 600 millones de pesos.



“De acuerdo a esto es que hay excluyentes del delito y lo que dicen es que el tenía la autoridad de decidir en que gastarse su dinero, pero que no era de él sino de los trabajadores”, finalizó.