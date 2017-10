Cae con auto a canal en Calexico

CALEXICO, California(GH)

Agentes del Departamento de Policía de Calexico, California, atendieron este miércoles por la madrugada un reporte de un auto que cayó a un canal de riego, en la zona oriente de la ciudad.



El reporte señala que a las 00:27 horas se avisó al 911 que en la calle Rancho Frontera y Cole Road, un auto había caído al canal.



Cuando uno de los agentes arribó al sitio se percató del auto en el canal encementado, mientras que el conductor, un varón adulto del cual no se brindó información, se encontraba ya fuera de la unidad.



El automovilista le explicó a los agentes que pensó que el camino se encontraba despejado y no se dio cuenta que en ese cruce se encontrada un canal de riego.



Un investigador del Distrito de Irrigación de Imperial (IID, por sus siglas en ingles) acudió al lugar para indagar sobre el accidente, mientras que el automovilista no requirió de atención de paramédicos.