Casos de "cobro de piso" no vienen del crimen organizado: PGJE

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de las denuncias del sector de la construcción en Tijuana sobre casos de “cobro de piso”, el subprocurador de Investigaciones Especiales (SIE) de la PGJE, dijo que la mayoría se trata de casos de extorsión telefónica y fraudes.



No obstante, José María González Martínez, dijo que existen dos casos recientes en el ramo de la construcción, que se están investigando, entre ellos un fabricante de cemento, quien es acosado por un ex empleado que le exige un pago de indemnización.



En otro de los casos, otro empresario de la construcción acusó un robo con violencia y un intento de robo de uno de sus camiones. A los días recibió una llamada de extorsión y de la investigación hasta el momento se ha descartado que los robos y la llamada tengan relación alguna.



Víctor Manuel Escobar Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California (AMICBC), fue quien denunció públicamente estos casos y aseguró que el “cobro de piso” ya había vuelto a la ciudad.



“Se trata de casos domésticos, en donde no está involucrado el crimen organizado, no hay indicios que nos hagan pensar eso”, comentó José María González Martínez, titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales.



La mayoría de los casos, agregó, se tratan de extorsiones telefónicas realizadas desde otras ciudades, quienes han adquirido tarjetas de celulares con lada de Baja California, para hacer parecer más legítimas las amenazas para presionar a sus víctimas a depositar en cuentas bancarias.



“Las recomendaciones son que cuelguen a estas llamadas, que por nada del mundo vayan a depositar y que denuncien inmediatamente”, explicó González Martínez. “El 90% de las extorsiones vienen de penales de Tamaulipas, y un 10% viene de penales de Veracruz y la Ciudad de México”.



El subprocurador dijo que las amenazas y cobros de piso no son para determinado sector empresarial o comercial, pues la mayoría de los extorsionadores “se basan incluso en los directorios” y suelen hablar a varios números del mismo rubro, fincando temor entre ellos.



Aunque aceptó que la percepción de inseguridad que se vive en Tijuana es a raíz del incremento en los homicidios, dijo que el “cobro de piso” denunciado por empresario no tiene relación con la delincuencia organizada en la entidad.