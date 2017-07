Pierde la vida al caer de 10 metros en Parque Industrial

MEXICALI, Baja California(GH)

Un empleado de una nave industrial ubicada en colonia Abasolo pereció al caer de una altura de diez metros, según información dada por autoridades.



Cerca de las 11:20 horas fue que se notificó del accidente a través de los números de emergencia, arribando al lugar agentes de policía municipal y Cruz Roja.



Los Socorristas al revisar a la persona informaron que no contaba con signos vitales por lo que se solicitó la presencia de agentes Ministeriales para los trámites correspondientes.



De manera preliminar se dijo que el hoy fallecido se encontraba dando mantenimiento a los aparatos de refrigeración cuando por razones desconocidas cayó.



Sobre la identidad de la persona las autoridades no han proporcionado información, de forma extraoficial se mencionó que podría llevar el nombre de Juan Manuel, lo cual no ha sido confirmado por autoridades.