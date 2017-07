Prisión preventiva a dueño de mustang por riesgo de fuga

MEXICALI, Baja California(GH)

El conductor del auto deportivo que protagonizó un accidente el pasado sábado por la madrugada fue presentado este martes por la mañana en la audiencia inicial ante un juez de Control, la cualApareció ataviado en el traje naranja que llevan los internos del Centro de Detención Provisional, donde se encuentra desde el sábado, cuando fue turnado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal a la Policía Ministerial.Con la mirada fija, en apariencia confundido y en ocasiones ligeramente ansioso, el joven de 23 años, ciudadano estadounidense y residente de Casa Grande, Arizona, se mantuvo serio durante la audiencia, en una sala llena de público y familiares suyos y de la familia de la víctima.Apenas a unos 4 metros de él se encontraba el esposo de Susana Vega Valladolid, aún con collarín ortopédico al resultar sólo con un esguince cervical y algunas contusiones menores, al igual que su pequeña hija de apenas 3 años de edad.Su esposa Susana no corrió con la misma suerte. Estando internada en el hospital sufrió de al menos tres paros cardiorrespiratorios. Una última crisis le cegó la vida a las 16:50 horas de este lunes, lo que obligó a reconfigurar el delito en contra del joven automovilista a homicidio culposo agravado por conducir en estado de ebriedad.De acuerdo al certificado médico presentado en la audiencia, Susana sufrió de traumatismo craneoencefálico severo, fractura craneal, fracturas en el cuerpo y una fuerte conmoción cerebral. Tras decretarse precisamente su muerte cerebral, Susana perdió la batalla.La mujer comerciante, de 36 años de edad, se encontraba embarazada y tenía entre 4 y 6 semanas de gestación, señala el certificado médico, por lo que la muerte del producto se consideró como un aborto y no como otro homicidio.El día del accidente, Susana y su familia se dirigían a trabajar al mercado ambulante que se instala en la colonia González Ortega.Luego de un receso al inicio de la audiencia para la designación de un nuevo defensor público, la fiscal narró los hechos a la juez para que se declarara de legal la detención, pues se consideró como su detención en flagrancia y bajo señalamiento del conductor del vehículo Toyota, que quedó partido en dos tras la colisión.Para imputarle los cinco cargos que enfrenta, la fiscal leyó los hechos ocurridos ese sábado por la mañana, alrededor de las 06:20 horas en el cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Novena, donde un auto deportivo Ford Mustang, modelo 2014, embistió un auto en el que viajaba la familia.Según el parte policial, el joven del auto Mustang, con placas de Arizona, despedía un fuerte aroma a alcohol y quedó detenido para las 07:11 horas, no sin antes haber pateado la puerta trasera de la patrulla 1098 a la que fue subido, por los que enfrenta también cargos de daños en propiedad ajena intencionales.En Servicios Médicos Municipales el certificado de esencia psicofisiológica, lo consideró como en estado de ebriedad, al igual que el dictamen pericial derivado de la muestra de orina, que reveló la presencia de alcohol en su organismo.De acuerdo al peritaje de tránsito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de Servicios Periciales de la PGJE, las causas del choque fueron circular a exceso de velocidad, falta de pericia al conducir y omitir detenerse en la luz roja del semáforo.Hasta el momento, tres personas han declarado en contra del automovilista acusado de homicidio, entre ellos el esposo de Susana y un hermano de ella. La fiscalía ha integrado diversas entrevistas y dictámenes en su investigación.Una vez formulados los cargos, el imputado decidió que su situación jurídica fuera resuelta en la misma audiencia de imputación, por lo que la juez de control decretó un receso para resolver sobre su vinculación a proceso a las 12:00 horas.Al reinicio de la audiencia, la juez consideró que se reunían todos los elementos para proceder legalmente en contra del automovilista, por lo que concedió la vinculación a proceso en base a las pruebas que presentó la Fiscalía.A la audiencia acudieron tanto familiares de las víctimas como del imputado.En base al riesgo de evasión de la justicia y no presentarse a las audiencias por su nacionalidad y lugar de residencia, así como la importancia de la reparación del daño en este caso, la fiscalía solicitó a la juez que se impusiera la prisión preventiva.Sin embargo, la defensa apeló a que se le impusiera una diferente, como la colocación de un brazalete electrónico o acudir a firmar semanalmente al Tribunal, ya que no aseguraban que el imputado también tiene residencia en Mexicali con sus padres, en el fraccionamiento Pedregal Turquesa., gritó una de las hermanas de Susana, cuando el imputado decía que “de nada servía que él estuviera en prisión”, pues no podría pagar los daños que causó. La mujer fue apercibida por a juez, quien dijo comprender la situación por la que pasaban, pero le advirtió que debía guardar orden en la sala.La Defensa llamó a declarar al padre del imputado, así como a su pareja sentimental, de 18 años de edad, para que “confirmaran” que tenía residencia fija en la ciudad, y así poder quedar en libertad bajo una medida cautelar diferente.En las declaraciones de ambos se presentaron inconsistencias respecto a los años que el imputado tiene viviendo en Estados Unidos, quienes aseguraban que vivía de manera fija en Mexicali y que sólo iba a trabajar a Estados Unidos.La estrategia de la Defensa no tuvo efecto y la juez de Control determinó que había riesgo de evasión de la justicia, además de que la suma de las penas por los cinco cargos que enfrenta, que en total dan 27 años en prisión, se derivarían en una sentencia más arriba de las que alcanzan beneficios de libertad.El padre del imputado, al escuchar la resolución de la juez, sólo reparó en llevarse las manos a la cabeza, en un gesto de lamento. Sus familiares, con ojos llorosos, se miraban unos a otros.ResoluciónAl menos en el caso de la indemnización por la muerte de Susana, el imputado, de encontrarse culpable por un Tribunal, deberá pagar 800 mil 400 pesos, más gastos funerarios y los daños ocasionados por el choque, además de diversas sanciones.Para la investigación se otorgó un plazo de 6 meses, a efecto de que la Fiscalía se haga de más pruebas, evidencias y antecedentes, para que en una futura audiencia se determine la responsabilidad del automovilista acusado de homicidio.Una de las víctimas estuvo presente en la audiencia.2712/201702-2017-31374Joven de 23 años.Homicidio culposo agravado, daños y lesiones culposas, conducir vehículo en estado de ebriedad y daños intencionales.María de los Ángeles Espinoza.Wendy Reyes Aguilar.José Luis Sarmiento Dueñas / Miguel Ángel Gaxiola Zayas.