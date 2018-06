¿Lo has visto? Jesús Antolín Raya está desaparecido

(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a JESÚS ANTOLÍN RAYA, de 56 años.



Jesús Antolín, fue visto por última vez el día 7 del mes de junio de 2018, cuando salió del domicilio de su hermana, retirándose en su vehículo Pick Up Ford Ranger, modelo 1992 color beige, y hasta la fecha no ha regresado con sus familiares



Su media filiación es: complexión delgada, usa bigote y barba, tez morena de aproximadamente 1.60 metros de estatura. cuenta con un tatuaje de una Virgen de Guadalupe en la espalda, la imagen de una víbora en uno de sus tobillos y unas letras en el pecho.



La PGJE, pide que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4288. También pueden comunicarse a los números: 089 de denuncia anónima o al 911.