Mujer busca justicia por la muerte de su padre en un centro de rehabilitación

MEXICALI, Baja California(GH)

Familiares de Víctor Manuel López Zamora exigen justicia a las autoridades por su posible homicidio, ocurrido el pasado jueves en un Centro de Rehabilitación ubicado en el Ejido Puebla, en Mexicali.



Ana Karina López Ramirez, hija de la víctima, refirió que fue un día antes del fallecimiento cuando su padre fue internado en el Centro “Amigos para Siempre A.C.”, esto debido a problemas de adicción y alcoholismo.



“Pasó la noche, parte de la mañana y parte del día siguiente en el centro de rehabilitación, ahí es cuando cerca de las 9:30 de la noche le hablan a mi hermano a celular, diciendo que mi padre se había puesto mal”, externo.



A su llegada al centro de rehabilitación, los familiares encontraron a López Zamora tendido en el patio, donde ya se encontraban trabajadores e internos del lugar.



Indicó que al ver a su padre se constató de que ya no tenía vida, y momentos después arribaron paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron la falta de signos vitales, notificando a la central de emergencia acerca de estos hechos.



Paramédicos le informaron que su padre tenía ya horas de falleció, y que se le apreciaban diversos golpes en el cuerpo, sin tener claro qué es lo que pudo haber ocurrido al interior del centro de rehabilitación.



“Yo ya puse mi demanda y lo hice público, ya que yo estoy segura de que ahí lo mataron, pero no quiero llevarme personas inocentes, quiero que se encuentre al culpable y que este centro ya no opere”, detalló.



Por parte del Servicio Médico Forense (Semefo) se informó que la causa de fallecimiento de López Zamora fue una asfixia por estrangulamiento, y se confirmó que presenta diversos golpes.