Multan al Sindicato de Burócratas por no entregar información pública

MEXICALI, Baja California(GH)

Una multa de 150 salarios mínimos, equivalentes a poco más de 12 mil pesos, es la que deberá pagar el Sindicato de Burócratas de la sección Tijuana, por no cumplir con una resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP).



Se trata de la primera sanción económica emitida por este instituto con las nuevas atribuciones que le da la Ley General de Transparencia, informó el comisionado presidente Octavio Sandoval López.



El acuerdo para hacer válida esta sanción en contra del secretario general del Sindicato de Burócratas en Tijuana, Arturo Gutiérrez, se concretó durante la segunda sesión ordinaria de abril del ITAIPBC, dentro de los recursos de revisión REV/349/2017, REV/350/2017 y REV/351/2017.



El Sindicato de Burócratas ha omitido entregar información pública solicitada por un particular, consistente en ingresos, egresos, montos, cuotas, entre otros conceptos financieros del sindicato.



A pesar de que la resolución del ITAIPBC sobre entregar la información pública se le entregó a Gutiérrez desde el pasado 22 de marzo, señaló el instituto, hasta la fecha no ha cumplido con la entrega de la información.



Ahora, además de la multa, se le volvió a requerir al Sindicato de Burócratas la entrega de la información, y de no cumplir, será acreedor a una nueva multa económica, hasta que cumpla con la resolución.