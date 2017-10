Patrulla Fronteriza en Yuma arresta a hombre armado

YUMA, Arizona(GH)

Un tercer incidente en menos de una semana de aseguramientos de arma de fuego en el sector de Yuma, Arizona, por parte de la Patrulla Fronteriza, se registró el pasado lunes por la tarde.



La corporación informó que agentes asignados a la estación de Blythe detuvieron a un hombre armado tras interceptar un vehículo para llevar a cabo una inspección de inmigración.



Los agentes detuvieron un Honda Accord, cerca de Blythe, en una zona limítrofe entre Arizona y California, cuyos datos cotejaron, al igual que el de su conductor, un estadounidense y ex convicto, de 26 años de edad.



Dentro del vehículo localizaron un arma calibre nueve milímetros, marca Glock, con municiones útiles.



Agentes del Departamento de Policía de Blythe arribaron al sitio para aprehender al sospechoso y asegurar el arma y el vehículo, pues no al ser ex convicto no podía poseer un arma.



Este es el tercer caso en menos de una semana que se registra un aseguramiento similar en el mismo sector, en los cuales han derivado en detenciones y aseguramientos de drogas.