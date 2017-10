Choca patrulla municipal con trailer de carga

MEXICALI, Baja California(GH)

Una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) resultó con severos daños al chocar contra un trailer de carga la tarde del martes.



Reportes indican que cerca de las 18:00 horas se suscitó la colisión sobre bulevar Lázaro Cárdenas, en la cercanía del Parque Industrial El Sahuaro, notificando que no había heridos.



Al llegar se percataron que la unidad 1279 de Policía Municipal se había impactado en la parte trasera un trailer, causando severos daños a la parte frontal de la patrulla.



A pesar del choque, el agente que conducía no resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesario socorristas de Cruz Roja en el lugar.