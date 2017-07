'No saben lo que me quitaron, pedimos justicia'

MEXICALI, Baja California(GH)

“No saben lo que me quitaron y pido justicia porque mi hija salió de la casa contenta y no sabe lo que estoy sintiendo ahorita esa persona”, expresó una madre entre lágrimas al enterarse del fallecimiento de su hija.



A las afueras del Hospital General se encontraban los familiares de Susana Vega Valladolid de 36 años, quien pereció la tarde de ayer a poco más de 48 horas de haber sufrido lesiones en un accidente.



La madre de Susana quien solamente se expresó ante los micrófonos y cámaras apagados sobre el daño que esta persona hizo a su familia, solamente pidiendo justicia sobre estos hechos.



Un abrazo fraternal fue con el cual rodearon familiares a la afligida madre para que se tranquilizara, quien comentó que desea conocer a ahora detenido que le arrebató a su hija.



“Mi hija no se fue sola y dejó también una niña aquí, no saben todo el daño que me hizo, a la familia y a una niña chiquita de 3 años”, fue lo último expresó con la voz entrecortada.



El accidente



Los hechos por los cuales perdió la vida Susana ocurrieron el pasado sábado 15 de julio en el cruce de calle Novena y Lázaro Cárdenas, donde se reportaron personas prensadas debido a un choque.



Los reportes emitidos por agentes de la Policía Municipal indican que un Ford Mustang que circulaba a exceso de velocidad y no respetó el semáforo el cual testigos informaron se encontraba en rojo.



Debido a esto fue que impactó un Toyota Echo que se encontraba tratando de cruzar la vialidad el cual debido al fuerte impactó quedó partido en dos, lanzando a los tripulantes fuera de la unidad.



Tanto la menor Nirvana Karime de 3 años como Susana de 36 resultaron lesionadas siendo trasladadas hacia Hospital General para las atenciones inmediatas reportándolas graves.



La noticia



Pero fue hasta las 16:50 horas de ayer cuando se notificó a través de familiares a autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el fallecimiento Susana en el hospital.



Elementos de la Policía Ministerial del Estado arribaron al lugar para entrevistarse con familiares y personal en turno del nosocomio, donde una vez fueron confirmados se procedió a realizar las diligencias.



Reclasificación de delito



El subprocurador de Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador indicó que debido a esto se reclasificara el delito del cual solo se tenía que eran lesiones y conducir vehículo en estado de ebriedad.



“La clasificación jurídica del hecho que se le imputa a esta persona cambia a un homicidio agravado por conducir un vehículo en estado de ebriedad y los daños”, manifestó.



Por lo que por el delito que se buscará imputarle podría alcanzar una pena entre 3 y 8 años de prisión.



Debido a esta clase de delitos la ley no señala la prisión preventiva, dijo, pero si existe el riesgo de que la persona evada la acción de la justicia se puede pedir esta medida por parte del Ministerio Público.



El cuerpo de Susana será trasladado hacia Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia correspondiente y poder dar la causa determinante del fallecimiento para integrarlo a la carpeta de investigación.



De igual forma se manejaba que la mujer contaba con una gestación de tres meses, lo cual al realizar una revisión se notificó que tan solo era de entre 4 a 6 semanas embarazo, según estudios.



“La audiencia será por el fallecimiento de la persona y los daños, y posteriormente la ley nos permite una vez que tengamos dictámenes médicos, determinar si se dio un aborto o que tipo penal se puede dar”, dijo.



La audiencia



Será el día de hoy a las 08:30 horas cuando se tenga la audiencia de formulación de imputación en contra del presunto responsable Alexander de 23 años en la unidad de Río Nuevo.