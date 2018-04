Detienen al novio de Valeria en Sonoyta

MEXICALI, Baja California(GH)

Sergio Enrique, pareja sentimental de Valeria Ahumada Jauregui, quien fue encontrada muerta el pasado lunes por la tarde en una construcción abandonada, fue detenido por la policía municipal de Sonoyta, Sonora, confirmaron fuentes policiales.



La causa de su detención fue por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, y no por una orden de arresto por la muerte de su pareja sentimental, pues hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado en Baja California, no cuenta con dicho mandamiento en su contra.



Otras versiones policiales añaden que se le encontró una dosis de droga, por lo que a la detención se le añade el probable delito contra la salud.



Hasta el momento no existe una orden de arresto en su contra en Baja California por la muerte de su pareja sentimental y al cierre de esta edición no se tenía programada alguna audiencia para solicitarla ante un Juez.



El caso de Valeria trascendió públicamente desde su desaparición el pasado domingo por la noche, cuando la joven dejó la casa de su novio en el fraccionamiento Villas del Colorado supuestamente en un Uber, pero luego se descubrió que no había abordado la unidad.



Su cuerpo fue localizado sin vida en una construcción en obra negra en la colonia Lomas de la Abasolo, en la zona sur de Mexicali, y el martes por la noche, agentes ministeriales realizaron un cateo en el domicilio de su pareja sentimental, quien no podía ser ubicado por las autoridades.



Las corporaciones locales fueron avisadas de la detención de esta persona de interés en el caso en la ciudad de Sonoyta, y algunas versiones circularon en redes sociales con información imprecisa, pues señalaban que su detención ocurrió en la delegación González Ortega, en Mexicali.



En caso de que algún Juez otorgue una orden de arresto por el homicidio, la PGJE tendría que solicitar la colaboración de sus homólogos en la Fiscalía Estatal de Sonora para la detención y entrega de Sergio Enrique.