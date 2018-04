Realizan un cateo en la casa del novio de Valeria

MEXICALI, Baja California(GH)

Agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) catearon anoche la casa del novio de Valeria Ahumada Jáuregui, asesinada en Lomas de Abasolo. Con orden de un juez, los investigadores irrumpieron en la vivienda de Sergio Enrique “N”, ubicada en la Calle Misión Santa María, de la colonia Villas del Colorado.



El perímetro fue acordonado para que los agentes ingresaran en busca de indicios para esclarecer el crimen de Ahumada Jáuregui, quien fue reportada desaparecida el domingo y hallada muerta el lunes.



Las autoridades no indicaron si el novio de Valeria aparece como imputado en la carpeta de investigación.



Los vecinos comentaron que previo al cateo, que empezó a las 19:00 horas, los agentes les indicaron que apagaran las luces de sus hogares con el fin de realizar pruebas en el hogar del joven, de quien dicen es estudiante de la Facultad de Deportes de la UABC, y vivía con otra persona.



AVANCES



Por la tarde, Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Zona en Mexicali, detalló sobre el hecho de que la joven se encontraba en un convivio durante la noche del sábado en casa de su novio. “En este evento ya se ha entrevistado a la familia del novio, pero el novio no ha declarado aún, el chofer del taxi ya se hizo presente ante cualquier situación que se pueda recabar de su declaración”, manifestó.



De hecho de acuerdo a las versiones que se tenían de que Valeria había abordado un servicio de transporte, ya fueron corroboradas por el chofer, notificando que en ningún momento subió al auto de alquiler.



En cuanto al novio, el cual reportó la desaparición por medio de las redes sociales, es requerido por autoridades de la PGJE para que comparezca a rendir su versión.



“Definitivamente tendremos que ubicarlo, pero en estos momentos la Policía Ministerial está recabando todas las personas que tengan que rendir declaración y él es uno de ellos”, señaló.



A este punto de la investigación, autoridades integran la carpeta por delito de homicidio calificado, pero conforme continúe la investigación será que entonces puedan determinar alguna otra clasificación jurídica.



En cuanto a indicios que se pudieran tener en el lugar de hallazgo del cuerpo, se encuentran a la espera de elementos de Servicios Periciales con lo que se podrá determinar más elementos en cuanto a este homicidio.



En cifras de la PGJE se han registrado en Mexicali un total de 58 homicidios violentos de enero a la fecha, de las cuales un total de nueve han sido a mujeres y sólo uno turnado a feminicidio.



22 LESIONES: SEMEFO



Por su parte, la necropsia realizada al cuerpo de la joven Valeria Ahumada Jáuregui, de 23 años, reveló que contaba con un total de 22 lesiones y manipulación sexual. César Raúl González Vaca, coordinador del Servicio Médico Forense (Semefo) en Baja California, reveló que algunas lesiones fueron con mecanismo punzocortante y excoriaciones y lesiones de cráneo y rodillas.



“Causa determinante del fallecimiento son tres, un choque hipovolémico, lo que se conoce como desangrado, secundario a un mecanismo punzo cortante penetrante de cuello y además presenta traumatismo craneoencefálico”, detalló.



En total, informó, a la altura del cuello se encontraron seis lesiones por arma punzocortante siendo dos de estas mortales, una que penetra la arteria carótida y otra que penetra la tráquea.



Al examen externo se logró determinar que presenta una manipulación sexual, por lo que se tomaron muestras, las cuales fueron enviadas hacia Servicios Periciales para la investigación.



En el momento del hallazgo se establece que la joven tendría aproximadamente 48 horas de haber fallecido, pero aún faltaría establecer lugar de hallazgo y condiciones para tener un diagnóstico más exacto.



Detalló el médico legista que hasta el momento el cuerpo ya fue identificado por medio de un tatuaje en costado izquierdo del tórax, pero continúa a la espera de liberación por el Ministerio Público.



Colabora UBER en investigación



Debido a los señalamientos en los que se menciona a una empresa de servicio de transporte en el caso de Valeria, a través de un posicionamiento reafirmaron que se han mantenido en contacto con autoridades compartiendo información.



“Con la información que tenemos disponible hasta el momento no podemos confirmar que Valeria tomara ningún viaje en Uber el día de su desaparición”, menciona el documento.



El conductor, quien fue señalado en el caso, ha mantenido comunicación constante con la empresa de Servicio de Transportes, y de momento él ha sido bloqueado de la misma aplicación hasta que la investigación concluya.



La empresa continuará colaborando directamente con autoridades para seguir colaborando de manera directa con autoridades para que las investigaciones sobre el caso continúen.



EXHORTAN A TOMAR MEDIDAS



Ante los hechos violentos que se han presentado en Mexicali, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) exhortaron a la sociedad a tomar medidas de seguridad.



Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Zona Mexicali de PGJE, indicó que se debe de procurar tomar precauciones sobre las personas que nos interrelacionamos, sobre todo por las redes sociales.



