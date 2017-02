Sale "Goyo" Carranza del Cereso

MEXICALI, Baja California(GH)

Este jueves por la tarde, el ex diputado Gregorio Carranza Hernández, salió bajo fianza del Centro de Reinserción Social de la capital bajacaliforniana.



El también ex líder magisterial de la Sección 37 del SNTE, enfrenta un proceso penal por el delito de despojo tras la denuncia interpuesta en el 2009 por Héctor Lara Moreno, entonces dirigente del SETE.



Aunque no se ha revelado el monto de la fianza que pagó, fuentes del Poder Judicial explicaron que al retirarse las agravantes de los cargos, pudo acceder a la libertad bajo fianza.



La audiencia y declaración preparatoria se llevó a cabo ese mismo jueves por la mañana, en la que se reconfiguró el delito y se retiraron las agravantes y se impuso el monto de la caución.



De manera extraoficial, se dijo que se trata de un monto de 60 mil pesos, de acuerdo a fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



La denuncia y el proceso penal que se le sigue son en el marco del Sistema de Justicia Tradicional, en el Juzgado Tercero de lo Penal.



El delito de despojo se imputó luego de que Lara Moreno lo señaló como el autor del violento desalojo de maestros del SETE de las instalaciones del edificio sindical conocido como El Pastel.



Parte del conflicto entre ambos sindicatos arreció cuando el entonces Gobierno Estatal otorgó las Condiciones Generales de Trabajo al SETE.