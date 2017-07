Insegurómetro

MEXICALI, Baja California(GH)

Al menos 5 muertes en accidentes fueron las ocurridas esta semana en Mexicali, mientras que el número de homicidios violentos presentó una baja a solo 2 casos, entre ellos el de un adolescente que fue asaltado.



Otro de los homicidios violentos ocurrió en el ejido Nuevo León, donde un sexagenario se lió a golpes con un interno de un centro de rehabilitación, lo que le costó la vida, pues éste lo mató a golpes.



De las muertes en accidentes se cuentan la de un policía en el valle de Mexicali, donde otras dos personas perdieron la vida, así como una mujer residente de Los Ángeles, California, quien se impactó de frente con otro auto.



Sin embargo, la violencia no disminuyó de todo, pues en al menos uno de los asaltos fue lesionado un repartidor de una empresa lechera, en un intento de asalto.



En el caso del homicidio del adolescente, se investiga el caso como consecuencia de quererle despojar de su moto.



Esta semana fueron reportadas las detenciones de al menos 2 personas involucradas en el homicidio de un policía en el valle de Mexicali ocurrido el año pasado, así como el de un ex agente de la Policía Municipal involucrado en un secuestro.



También fue detenido uno de los presuntos involucrados en el secuestro de un niño de 10 años de edad, con lo que suman dos los detenidos en el caso, en el que el niño ya fue liberado.



Además, un incendio masivo en un hospital veterinario causó alerta y llamó la atención de la gente, pues generó una nube de humo tóxica, ya que se trataban de diversos químicos y medicamentos para veterinarias.



Esta semana, el delito que más detenciones originó fue el de portación de arma prohibida, con un total de 105 arrestos esta semana, seguido de las detenciones por el delito posesión de enervantes y allanamiento con una cifra empatada de 40 detenidos.



El presente reporte se ha realizado con la información pública divulgada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 10 al 16 de julio de 2017.



MUERTE POR ASFALTO



Un menor de edad fue atacado a balazos al presuntamente resistirse a que le robaran una moto deportiva, en hechos ocurridos en la colonia Hidalgo.



Los sospechosos aún no han sido detenidos, a pesar de que se contaba con testigos que acompañaban presuntamente al menor al momento de los hechos.



Diversos clubes de motociclistas realizaron un evento esta semana para recolectar fondos para los gastos funerarios y de apoyo económico para la familia.



IMPRUDENCIA



Una mujer se debate aún entre la vida y la muerte tras un accidente de tránsito causado por un joven automovilista ebrio, que embistió el auto en el que viajaba la mujer con su familia.



A causa de las lesiones, la víctima perdió al producto de un embarazo de tres meses, dejando a una niña de 3 años lesionada y a su padre, quienes ya fueron dados de alta.



Este lunes se decide la situación legal del joven automovilista, quien en redes sociales ya fue sometido a juicios por parte de ciudadanos, al publicar fotografías suyas haciendo maniobras con su auto y haciendo alegoría al consumo de alcohol.