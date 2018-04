Asesinan a una mujer en colonia Abasolo

MEXICALI, Baja California(GH)

Una joven que desapareció desde el sábado fue asesinada y hallada en una casa en construcción en la colonia Lomas de Abasolo, al Oriente de Mexicali. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indicó que la víctima fue identificada en el Semefo como Valeria Ahumada Jáuregui, de 23 años.



Los familiares dijeron a los investigadores que desde el sábado no la veían, por lo que el domingo acudieron a reportar la no localización a la PGJE. Además, empezaron una campaña para tratar de localizarla a través de las redes sociales. El novio de la joven, identificado en Facebook como Sergio Enrique, colocó en su página una solicitud de apoyo para buscarla.



EL HALLAZGO



De acuerdo a reportes de la PGJE, al filo de las 14:51 horas de ayer se dio aviso por medio de la Central de Emergencias sobre el hallazgo de un cuerpo en un inmueble en construcción.



Agentes se movilizaron a avenida Sierra San Lázaro y Sierra Encantada, frente a un Preescolar y una Primaria, donde se entrevistaron con un denunciante, quien los escoltó al lugar.



Al ingresar se percataron de que en una de las habitaciones aún sin techo, ubicadas al fondo de la vivienda, se encontraba bocabajo una mujer, que presentaba sangre en frente y excoriaciones.



Agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) de la Unidad de Homicidios Culposos y Servicios Periciales arribaron, para proceder al procesamiento de la escena. La víctima vestía pantalón corto de mezclilla azul, blusa de colores y sandalias color negro.



Informó la PGJE que la mujer presentaba traumatismo creaneoencefálico, así como lesiones de arma punzocortante en cuello. Familiares de Ahumada Jáuregui, al enterarse de la presencia de un cadáver, llegaron al lugar, pero en ese momento no pudieron establecer que se trataba de ella.



La zona se encontraba acordonada y no se permitió el acceso a nadie, aparte de los investigadores y peritos. El cuerpo fue trasladado al Semefo, a donde llegaron los familiares de Ahumada Jáuregui, quienes al verla confirmaron se trataba de ella.



La Policía no tiene detenidos por el crimen. Con esta muerte violenta, el número de homicidios estarían llegando a 55 en Mexicali en lo que va del presente año, donde ocho de éstos son en contra de mujeres y uno se ha tipificado como feminicidio. Apenas en febrero pasado una mujer fue asesinada y descuartizada por un joven de 22 años.