Sale "Goyo" Carranza del CERESO

MEXICALI, Baja California(GH)

Este jueves por la tarde, el ex diputado Gregorio Carranza Hernández, salió bajo fianza del Centro de Reinserción Social de la capital bajacaliforniana.



El también ex líder magisterial de la Sección 37 del SNTE, enfrenta un proceso penal por el delito de despojo tras la denuncia interpuesta en el 2009 por Héctor Lara Moreno, entonces dirigente del SETE.



Aunque no se ha revelado el monto de la fianza que pagó, fuentes del Poder Judicial explicaron que al retirarse las agravantes de los cargos, pudo acceder a la libertad bajo fianza.



La denuncia y el proceso penal que se le sigue es en el marco del Sistema de Justicia Tradicional, en el Juzgado Tercero de lo Penal.