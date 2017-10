Confiesa homicidio pero alega defensa propia

MEXICALI, Baja California(GH)

Justo al término de plazo constitucional para la vinculación a proceso por homicidio de un hombre a las afueras de un bar en la calle Once o Heroico Colegio Militar, diversas versiones fueron vertidas sobre lo ocurrido ese día en la audiencia llevada a cabo este domingo.



Ante un juez de Control, el ex militar detenido el pasado 8 de octubre por la madrugada, confesó haber lesionado con arma blanca a la víctima, quien finalmente perdió la vida, pero argumentando que fue en defensa propia.



La audiencia de vinculación a proceso por homicidio calificado en contra de un ex elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Mexicali, se reinició este domingo por la mañana en la Sala 7 del Centro de Justicia de calle Sur.



Luego de comenzar, la Defensa solicitó que dos testigos presenciales de los hechos que habían sido citados y que no acudieron a la audiencia, fueran traídas con el uso de la fuerza policial, sin embargo, éstas no fueron localizadas.



Se trata de dos trabajadoras del bar donde el pasado 8 de octubre por la madrugada ocurrieron los hechos, donde una aparente riña terminó con la muerte de Ubaldo Ambrosio Valentín, de 36 años de edad. Una de ellas, brinda una historia diferente a la contada por el imputado.



LA RIÑA



De acuerdo al testimonio vertido por el imputado ante el juez de Control, Gerardo Anguiano Ceja, el día de los hechos, éste había salido a fumar y se recargó en la motocicleta de la víctima.



El dueño de la motocicleta y hoy fallecido, se le acercó y le reclamó que se bajara de la motocicleta, insinuando que se la quería robar, y posteriormente se fueron a los golpes.



En la gresca, supuestamente otras dos personas se unieron para golpearlo y una de ellas, dijo, lo atacó con una navaja, pero luego él se la quitó y fue cuando lesionó a la víctima, quien murió en el sitio.



Durante el interrogatorio, admitió haberlo hecho, además de que argumentó haber ido al cuartel militar para “avisar de lo ocurrido” y que él mismo se entregó a los agentes municipales cuando llegaron al sitio.



También negó tener entrenamiento en defensa personal, salvo la del uso del rifle, durante su paso como elemento de la Sedena.





VERSIONES



La propietaria del bar, en su declaración asentada en la investigación, brinda una historia diferente a la contada por el imputado. De acuerdo a lo que le explicó a los agentes, ella vio cuando el hoy imputado maniobraba la moto con la aparente intención de robarla, pero fue descubierto por el hoy fallecido.



Cuando lo increpó, el imputado sacó una navaja de sus pertenencias y se la clavó en el pecho, y ya en el suelo, pateó a la víctima en repetidas veces en la cabeza, para luego salir corriendo del lugar.



El sospechoso y hoy imputado fue detenido media hora después de los hechos sobre la calle Heroico Colegio Militar, cuando presuntamente huyó e intentó resguardarse en las instalaciones del 23 Regimiento de Caballería Motorizado.





A PROCESO



Poco antes de que se cumpliera el plazo constitucional, el juez Anguiano Ceja concedió la vinculación a proceso del ex militar, bajo los cargos de homicidio calificado por ventaja.



Concedió además un plazo de 6 meses para que se realice la investigación, se tomen las declaraciones de más testigos y se realicen las diligencias necesarias para que se determine la situación legal del imputado.



A pesar de la estrategia de la defensa, aparentemente para alegar la defensa propia, el juez señaló que había indicios para investigar más a fondo el caso y dilucidar si se trató de un homicidio y no un caso de defensa propia.