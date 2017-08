Daña fuego a hielera, en Palaco

MEXICALI, Baja California(GH)

Daños por fuego, un trabajador herido y bomberos intoxicados, es el saldo que dejó un incendio ocurrido ayer en la empresa, donde se elaboran barras y cubos de hielo, ubicada sobre corredor industrial Palaco.Al filo de las 13:20 horas a través de C4 se notificó sobre el siniestro, reportando que las llamas habían alcanzado varios metros de altura.Bomberos de las estaciones González Ortega, Central e Independencia se movilizaron al lugar, siendo sobre la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado y avenida Topacio.Se informó que el fuego provocó quemaduras a un trabajador del lugar, por lo que se requirió el apoyo de Cruz Roja, quienes atendieron al herido que tenía quemaduras de segundo grado.Las ambulancias BC-077 y BC-082 de Cruz Roja, junto a la ambulancia de Ángeles Cachanillas y de Bomberos, arribaron para dar apoyo.Cerca de 27 elementos comenzaron a buscar sofocar las llamas, pero debido al material del interior se elevaron varios metros.El director de Bomberos, Gabriel Gómez Ruiz, dijo que en el interior habóa productos químicos, sobre todo amoniaco, por lo que se trabajó para que los depósitos no se abrieran con el calor.Debido a que en la zona no había hidrantes se solicitó el apoyo de una pipa de la estación Central, con la cual se esperaba poder sofocar las llamas.Agentes de Tránsito Municipal arribaron al lugar para detener el tráfico en la zona, para que personal de bomberos pudiera trabajar sin problema alguno.También la circulación del tren fue detenida, para permitir que personal de bomberos ingresara con sus máquinas extintoras para trabajar.Cuando los bomberos realizaban sus labores, el fuego se salió de control provocando que una columna de humo negro se levantara, la cual pudo ser vista desde diversas partes de la ciudad.Autoridades de bomberos solicitaron la evacuación de personal del lugar a una zona segura, debido al riesgo de explosión o el colapso de alguno de los muros de la empresa.En cuestión de minutos loslograron controlar las llamas, pero continuaban hasta anoche para rematarlas y remover escombros.De momento no se ha logrado establecer cuál pudo ser la causa del incendio, por lo que se estará a la espera de que peritos en materia de incendio realicen la investigación.Durante los trabajos para sofocar el incendio, un bombero sufrió afectaciones debido a una fuga de amoniaco, por lo que fue sacado del lugar.Paramédicos de Cruz Roja y Ángeles Cachanillas que se encontraban en las afueras prestaron la primera respuesta, colocando algo de oxigeno mientras revisaban los signos vitales.De manera inmediata fue trasladado hacia un hospital para cuidados especializados debido a los gases que inhaló.En cuanto a la persona lesionada por el fuego, que resultó ser empleado de la empresa, resultó con quemaduras en el 30% del cuerpo, siendo éstas de primero y segundo grado.Se informó que esta persona, a pesar de contar con quemaduras severas, se encuentra estable en el Hospital General.Varios bomberos sufrieron intoxicación al inhalar el humo y gases tóxicos.