Arrolla a niño al huir de la policía; lleva juicio libre

MEXICALI, Baja California(GH)

Por más de tres meses, una pareja ha tenido que soportar ver a su hijo de 11 años de edad entrar y salir del hospital, y luego después de varias cirugías, perder una de sus piernas, mientras que el automovilista que lo atropelló se encontraba prófugo.



Ahora, luego de su detención a más de tres meses, podrá llevar su proceso en libertad, acudiendo a firmar semanalmente ante un Juzgado, a pesar de que la fiscalía alegó que el domicilio que presentó es el de su hermana y que ella dijo que tenía tiempo sin vivir ahí.



El avance de este caso penal no ha aminorado el pesar de una familia que debe sobrellevar la pérdida de la pierna derecha de su hijo, pues ahora, dicen sus padres, han sentido la impotencia de ver cómo pareció tener más credibilidad la palabra de un detenido recurrente que las acusaciones.



EL CASO



El 6 de enero, a las 05:40 horas de la tarde, Marco Antonio Barajas Payán, de 11 años, regresaba de la tienda en el fraccionamiento El Cóndor, recuerda su madre, Norma Payán.



Al cruzar la calle, sobre la calle 14 a la altura de la calle Cardenales, se paralizó, al ver un vehículo perseguido por patrullas de la Policía Municipal. A pesar de tener margen para evitarlo, el automovilista lo embistió y lo arrojó por 20 metros.



Poco más adelante, abandonó el vehículo y huyó a pie. En el lugar quedó su pareja, quien fue detenida por policías municipales, y luego liberada, porque “ella no iba conduciendo”.



La persecución se inició, según reportes de la Policía Municipal, cuando el hoy detenido se había tratado de robar una camioneta en una colonia cercana, y fue descubierto por agentes y le marcaron el alto, pero en lugar de detenerse, el sospechoso decidió huir.



CALVARIO



Marco ha requerido de varias cirugías. Ingresó grave al Hospital General con el 70% de su cuerpo con fracturas, además de sangrado interno y una severa lesión en el riñón, cuenta Norma, su madre.



Su pierna derecha le fue amputada porque las lesiones en la rodilla la volvieron insalvable. “Nos han dicho que de milagro sigue con nosotros”, expresó Norma. El próximo 30 de mayo, Marcos será sometido nuevamente a cirugía, esta vez para colocarle unos clavos en su codo derecho.



“Es un trauma que él no ha superado, como un día se puede levantar de buenas, otros días anda de malas, no ha querido regresar a la escuela por lo mismo”, comentó la madre del niño.



ARRESTO



El pasado martes, Francisco Cázares Ramírez, fue detenido con una orden de arresto por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, pero al ser presentado ante un juez, los cargos se reclasificaron a lesiones, con el agravante de la pérdida de extremidad.



En audiencia este domingo en la Sala 3 del Centro de Justicia de Río Nuevo, el juez Luciano Angulo Espinoza determinó vincularlo a proceso por estos cargos, pero, a pesar de la oposición de la fiscalía, también determinó que debía llevar el proceso en libertad.



“Él dijo ahí que si cómo nos iba a pagar si estando encerrado no podía trabajar para pagarnos, pero nosotros no queremos tanto que nos pague, queremos que se haga justicia”, expresó indignada Norma.



El plazo de investigación que se otorgó fue de tres meses, mientras tanto, el imputado gozará de libertad, con la restricción de no salir de la ciudad y acudir a firmar semanalmente a Juzgados.



EL EXPEDIENTE



•Causa Penal: 01211/2018

•NUC: 02-2018-02622

•Imputado: Francisco Cáazares Ramírez

•Cargos: Lesiones, con agravante de pérdida de extremidad