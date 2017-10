Reinician audiencia contra ex militar por homicidio

MEXICALI, Baja California(GH)

La audiencia de vinculación a proceso por homicidio calificado en contra de un ex elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Mexicali, se reinició este domingo por la mañana.



Luego de comenzar, la Defensa solicitó que dos testigos presenciales de los hechos que habían sido citados y no acudieron a la audiencia, fueran traídas con el uso de la fuerza policial.



Se trata de dos trabajadoras del bar donde el pasado 8 de octubre por la madrugada ocurrieron los hechos, donde una aparente riña terminó con la muerte de Ubaldo Ambrosio Valentín, de 36 años de edad.



El sospechoso y hoy imputado fue detenido media hora después de los hechos sobre la calle Heroico Colegio Militar, cuando presuntamente huyó del sitio e intentó resguardarse en las instalaciones del 23 Regimiento de Caballería Motorizada.



La riña inició presuntamente cuando la víctima le dijo al hoy imputado que se bajara de su motocicleta, minutos después de haber cerrado el bar expendio “Capri”, ubicado a unos 150 metros de la entrada al cuartel militar.



El imputado es un ex miembro del Ejército Mexicano, de 21 años de edad y para antes de las 19:00 horas de hoy, debe de determinarse si se vincula o no a proceso.



La audiencia se recesó para que agentes ministeriales buscarán a las testigos faltantes y está programada para reiniciar poco después de las 13:00 horas de este domingo.