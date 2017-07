Cae líder de asaltantes de clientes bancarios

(GH)

Agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) capturaron en Tijuana a un hombre relacionado en varios asaltos en Mexicali, a quien le cumplimentaron órdenes de aprehensión por esos delitos.



Un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indica que los agentes asignados al grupo Contra Robos lograron la captura del peligroso asaltante.



El imputado Roberto “N”, indica la dependencia, es considerado como el líder de una peligrosa banda dedicada al robo con violencia a cuentahabientes bancarios y comercios, que se caracterizaban por lesionar a sus víctimas, durante los atracos.



Uno de los casos en los que está involucrado Roberto “N” se registró el pasado 8 de marzo en Mexicali.



En esa ocasión llegó a un establecimiento de venta de tortillas ubicado en la colonia Industrial, donde fingió estar interesado por la vacante de empleo en ese comercio.



Al retirarse del lugar le jaló la bolsa a una de la clientas, con la que forcejeó para intentar quitársela, pero al no lograrlo sacó un arma con la que le apuntó a la víctima a la cabeza y con la cacha de la misma le propinó un fuerte golpe en la frente.



La clienta cayó al piso y Roberto “N” aprovechó, para arrebatarle el bolso y huir en un pick up, donde un cómplice lo esperaba.



La afectada señaló que en el bolso tenía 4 mil 800 dólares que acababa de retirar del banco, además mil 200 pesos y un teléfono de la marca Iphone 7 Plus.



Otro de los robos con violencia en que está relacionado se registró la mañana del 25 de mayo en el negocio ubicado en el bulevar Lázaro Cárdenas y calle Parras en el ex ejido Coahuila.



Ahí, Roberto “N” y otro sujeto, quien ya está preso vinculado a proceso, usaron un arma de fuego para someter a los empleados y despojarlos del dinero que había en la caja fuerte.



De acuerdo a la parte afectada, el día de los hechos se encontraban trabajando de manera normal, hasta que llegaron los dos hombres quienes con violencia, les exigieron que dijeran el lugar donde tenían la caja fuerte con dinero, al tiempo que les ordenaron tirarse el piso.



Los empleados fueron encerrados en el baño e incluso golpearon en el rostro y en diversas partes del cuerpo a uno de los trabajadores que intentó forcejear con uno de los asaltantes.



En esa ocasión Roberto “N”, logró llevarse la cantidad de 2 mil dólares y 5 mil pesos.



La PGJE indicó que el imputado también es investigado por el asalto a un cuentahabiente en Tijuana cometido en fecha reciente, por lo que no se descarta puedan acusarlo de más delitos.



Roberto “N” se encuentra a disposición del Ministerio Publico, para ser llevado ante el Juez de Garantía por los delitos de robo con violencia y robo con violencia física y moral.