Arrolló a niño huyendo de la Policía, logra llevar proceso en libertad

MEXICALI, Baja California(GH)

Por más de tres meses, una pareja ha tenido que soportar ver a su hijo de 11 años de edad, entrar y salir del hospital, y luego, perder una de sus piernas, mientras que el automovilista que lo atropelló se encontraba prófugo.







Marco Antonio Barajas Payán regresaba de la tienda cuando, al cruzar la calle, un vehículo que era perseguido por la Policía Municipal lo embistió y arrojó por más de 20 metros, para luego darse a la fuga a pie, dejándolo a su suerte.







El pasado martes, Francisco Cazares Ramírez, fue detenido con una orden de arresto por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, pero al ser presentado ante un juez, los cargos se reclasificaron a lesiones, con el agravante de la pérdida de extremidad.







En audiencia este domingo, el juez Luciano Angulo Espinoza determinó vincularlo a proceso por estos cargos, pero, a pesar de la oposición de la fiscalía, también determinó que debía llevar el proceso en libertad.







“Él dijo ahí que si cómo nos iba a pagar si estando encerrado no podía trabajar para pagarnos, pero nosotros no queremos tanto que nos pague, queremos que se haga justicia”, expresó indignada Norma Payán, la madre del pequeño, quien aún no ha superado el trauma.







Lea la historia completa en la edición impresa de este lunes…