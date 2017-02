Descartan asesinato en un canal

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo) confirmaron que el cuerpo que fue encontrado en un canal de riego durante la tarde del lunes en Valle de Mexicali, murió de manera accidental.



César González Vaca, coordinador del Semefo en Mexicali, indicó que la causa de fallecimiento se debe a una asfixia por sumersión, y al revisar el cuerpo no contaba con huellas de violencia.



Fue la tarde del lunes cuando autoridades de la Policía Municipal notificaron el hallazgo de un cuerpo en un canal de riego entre los ejidos Lázaro Cárdenas y Yucatán, el cual flotó cerca de la compuerta 7.



Se indicó que al no contar con alguna identificación el cuerpo no pudo ser identificado, por lo que sigue en el interior de las oficias de Semefo a la espera de conocidos.



Sobre esta persona se dijo que era de sexo masculino, de entre 35 a 45 años, complexión delgada, 1.78 metros de altura, sin poder confirmar la tez debido al tiempo que paso sumergido.



Al revisarlo se dijo que contaba con tres tatuajes siendo uno en el brazo derecho de un águila americana, en el pecho la leyenda “Zoila Madre Mía” y en la espalda el apellido González.



Como se informó el día de ayer esta persona se encontraba vistiendo un pantalón de mezclilla azul, sudadera azul y blanco, así como un cinturón negro.



Accidentados en Semefo



Las cuatro personas que fallecieron a causa de un accidente vial en la carretera federal 5, aún se encuentran en las oficinas del Semefo.



Hasta la tarde de ayer sólo se dio a conocer la causa de fallecimiento del menor José, de 10 años, quien pereció a causa de traumatismo cráneo encefálico, y de José, de 53 años, por politraumatismo.



A pesar de que se encuentran ya identificados familiares no se han acercado para iniciar con los trámites de liberación de los cuerpos, esperando próximos días acudan a esto.



Los fallecidos en el accidente eran una familia de artesanos, originaria de Guerrero, quienes se traslaban a Ensenada para la venta de su producto.