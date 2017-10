Hieren a un sospechoso de un tiro

MEXICALI, Baja California(GH)

Una herida producida por arma de fuego sufrió un joven de 19 años en ataque directo ocurrido la noche del pasado jueves, en las inmediaciones de Villas de Alarcón, al Poniente de Mexicali.



Se indicó que el lesionado cuenta con diversas acusaciones ante las autoridades investigadoras de delitos por varias causas.



Reportes policiacos informan que cerca de las 19:20 horas se reportó a través del C4 sobre una persona herida en avenida Luces y calle Aldea del Rey, en el fraccionamiento en mención.



Agentes adscritos fueron quienes se movilizaron al lugar encontrando herido a Carlos Daniel “N”, solicitando socorristas de Cruz Roja en el lugar para las primeras atenciones.



Al lugar arribó la ambulancia BC-085 y los soscorristas de manera inmediata trataron la herida, notificando que presentaba la lesión en uno de sus brazos, la cual no era de consideración.



Una vez que se entrevistaron con el herido, refirió que se encontraba enfrente de un hogar deshabitado cuando un sujeto sin identificar, detonó el arma en su contra siendo una escopeta.



Solamente un disparo fue el que logró realizar para momentos después salir huyendo a prisa con dirección al Sur del lugar, entre las mismas casas que se encuentran abandonadas en la zona.



De manera inmediata el herido fue trasladado hacia un hospital en la ciudad, reportando por parte de autoridades que se encontraba estable, y que la herida no ponía en riesgo su vida.



Agentes que se encontraban en la zona iniciaron un operativo de búsqueda en los alrededores, sin lograr encontrar al sospechoso, así como también se indicó no se encontró casquillo.



Por medio de autoridades de la Policía Municipal se notificó que el herido contaba con diversas averiguaciones previas por delitos contra la salud, espiar viviendas, molestar a personas, vandalismo, por decir algunos..



Este es el tercer caso de agresiones por arma de fuego en la semana, donde uno de éstos culminó en un saldo fatal siendo contra un ex elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) a las afueras de su hogar.



Horas más tarde hubo otra agresión en contra de un agricultor del Valle de Mexicali ocurrido en Plaza Cimarrón, a escasos metros de Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California.