Apelará madre decisión de juez

MEXICALI, Baja California(GH)

La madre de la menor que sufrió de abuso sexual por parte de su pareja sentimental, apelará a la decisión que fue tomada por el juez en la audiencia de juicio abreviado celebrada el pasado miércoles.



Zoila Aracely Aguilar Rosales, madre de la menor víctima manifestó que fue el día de hoy cuando interpuso la apelación ante las autoridades correspondientes, esperando una respuesta positiva ante esto.



"No me voy a dejar vencer hasta que ese hombre este refundido en la cárcel ya que tiene que pagar lo que hizo ya que no le puedo decir a mis hijas que va a salir, ya que les prometí que habrá justicia", comentó.



Fue el miércoles pasado cuando se celebró la audiencia de juicio abreviado en contra de José Ramón "N" por el delito de abuso sexual contra una menor de 14 años.



En esa audiencia quien el Juez de Control le decretó una sentencia de 4 años, la cual pagando una fianza de 5 mil pesos quedará en libertad, así como otras condiciones como reparación del daño, acudir a terapias, mantenerse alejado de la familia entre otras.