Suman 1078 quejas en contra de policías

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de mil 78 quejas, denuncias y actas administrativas se han recibido en contra de policías de Mexicali, donde 56 agentes han sido removidos del cargo, informó Blanca Irene Villaseñor Pimienta.



La síndico procuradora del 22 Ayuntamiento presentó el segundo informe semestral que incluye las cifras de junio a noviembre del 2017.



Donde de las mil 78 quejas, denuncias y actas, un total de 626 fueron presentadas por comparecencia ciudadana, 421 fueron actas administrativas y 31 por vía escrita.



LOS MOTIVOS



Las principales causas o motivos de quejas y actas son por abuso de autoridad, deficiencia en el servicio, realizar actos arbitrarios que afectan los derechos de las personas, realizar detenciones sin causa justificada.



Así como falta de probidad y honradez, uso excesivo de la fuerza, ingresar a un domicilio sin la autorización del propietario, conducir vehículos de estancia ilegal en el país o con placas que no les corresponden, no reportar la detención de vehículos a la central de radio (C-4).



Por faltar al servicio sin dar aviso al superior, dormir en horas de servicio y no aprobar los exámenes del Centro de Control y Confianza.



En el seguimiento a los mil 78 casos, la síndico procuradora informó que 541 fueron radicados para investigación administrativa; 37 siguen en queja pendiente de revisión, y 500 se archivaron por falta de elementos.



Entre las principales causas para archivar una queja, se encuentran detalles como no identificar al agente, policía o patrulla, o por solicitud de cancelación de la multa.



QUEJAS CONTRA POLICÍAS



Un total de 134 quejas contra agentes de Seguridad Pública Municipal se presentaron ante Sindicatura, de acuerdo al último reporte semestral de junio a noviembre del 2017.



Entre las principales quejas destacan 54 por indebido proceder al protocolo oficial, 22 por robo y 17 por abuso de autoridad o prepotencia.



Las quejas presentadas por ciudadanos, también incluyen 13 por lesiones por parte de los policías, 5 por allanamiento, 5 por extorsión y 5 más por mal comportamiento en contra de los ciudadanos.



Además se presentaron 3 por omisión o falta de atención a los ciudadanos, 2 por amenazas, 2 más por solicitar dádivas o las comúnmente conocidas como “mordidas”, 1 por negligencia, otra por retener objetos asegurados y una más por inconformidad por infracción de tránsito.



LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS



Un total de 165 actas administrativas fueron levantadas en el Ayuntamiento por conducir vehículo sin placas, con placas extranjeras, sin que cuente con la documentación que avale su legal estancia en el País, placas vencidas, por no portar licencia de conducir, o ésta estaba vencida.



También se levantaron 63 actas por no reportar la detención de vehículos o personas; 36 por omitir entregar su arma de cargo al término de la jornada, y 32 actas por dormir en horario de servicio.



Se levantaron 29 por faltar a la jornada laboral; 29 actas por utilizar teléfono celular en la jornada laboral no teniendo relación con las actividades encomendadas.



Se aplicaron 13 por no renovar el vale de arma; 13 actas por abandono de servicio, 6 por no acatar instrucciones de Sindicatura, 5 por deficiencia en el servicio. Otras 3 actas levantadas a servidores públicos, de las cuales una fue ante el Departamento de Supervisión de la Contraloría, otra en Desom y una en Tesorería.



Fueron 4 actas levantadas por mal uso de equipo de trabajo, de las cuales 3 fueron en contra de servidores públicos adscritos a aseo público y una en el Departamento de Administración Urbana.



REMOVIDOS



Un total de 56 agentes fueron removidos a través de la comisión de honor y justicia.



El informe reporta que sindicatura recibió 88 expedientes en espera de procedimiento y 35 en procedimientos.



De los cuales 76 comenzaron a analizarse y 12 no fueron susceptibles de inicio por falta de elementos.



Del total de procedimientos iniciados, 40 fueron concluyentes, donde se determinó que 20 agentes merecieron suspensión, 13 fueron separados del cargo.



Una resolución fue para procedimiento de remoción y 6 casos se absolvieron por falta de elemento.