Dieron a la pareja tiro de gracia

MEXICALI, Baja California(GH)

El hombre y mujer encontrados sin vida a bordo de un Chevrolet Monte Carlo en las inmediaciones de Guadalupe Victoria (del (Kilómetro 43), perecieron por balazos en la cabeza y golpes.



El coordinador general del Servicio Médico Forense (Semefo) en Baja California, César Raúl González Vaca, reveló que tras revisar los cuerpos se les encontró un solo impacto de bala a cada uno.



“La mujer cuenta con herida de entrada y salida y del hombre se logró recuperar un proyectil, esto además de lesiones que contaban en el cuerpo”, afirmó.



La mujer quien, de momento continúa como no identificada, presentaba cerca de diez lesiones en cráneo.



El cuerpo del varón tenía más lesiones, siendo entre 20 a 25 heridas en cara y en la espalda cuenta con excoriaciones.



Indicó el coordinador del Semefo que la causa del fallecimiento fue traumatismo craneoencefálico secundario a las heridas producidas por un objeto contuso-cortante.



“Es un mecanismo contuso-cortante el cual golpea y mediante esa fuerza que se imprime es que abre la piel, produciendo la herida, pero no podemos establecer como tal un objeto en si”, dijo.



De momento se desconoce el objeto que pudo haber producido las lesiones, pero se cree que estos pudieron ser similares a un bate, alguna piedra, el puño o cualquier objeto que al imprimir fuerza cause la herida.



“La combinación del traumatismo craneoencefálico, las contusiones y la herida producida por proyectil de arma de fuego penetrante en cráneo, fueron las causas determinantes del fallecimiento en ambos casos”, indicó.



El coordinador de la Suprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) en Mexicali, David Lozano Blancas, indicó que las víctimas no han sido identificadas.



Detalló que alrededor de las 17:00 horas se notificó que en canal El Barrote, se encontraba el vehículo Chevrolet y al interior una persona sin vida.



“Una persona de sexo masculino sin vida, con lesiones visibles por arma blanca y al momento de hacer una revisión del vehículo, en cajuela se encontraba una mujer quien presentaba lesiones con objeto contuso”, dijo.



La mencionada unidad se encontraba portando “placas” de Condesa, asociación perteneciente al Estado de Sonora, lo cual junto a documentos encontrados hace pensar que pudieran ser originarios de aquel Estado.



“Son documentos materia de investigación (…) algunos recibos, algunos pagos y tickets que fueron localizados al interior del vehículo con domicilio todo del Estado de Sonora”, expresó.



Los víctimas al ser encontrados por autoridades investigadoras contaban con unas doce horas sin vida.



Se notificó que el varón podría tener alrededor de 38 años; como seña particular cuenta con dos tatuajes en los brazos con forma de rosas.



La mujer pudiera tener alrededor de 35 años, quien no cuenta con señas particulares.



Los cuerpos seguían ayer en el Semefo, a la espera de que familiares o conocidos acudan a realizar la identificación



DOBLE ASESINATO



•Víctimas: Hombre de aproximadamente 38 años, con dos tatuajes de rosas en brazos, y mujer de aproximadamente 35 años, de complexión robusta.



•Lugar: Colonia Benito Juárez, en Ciudad Guadalupe Victoria (Km. 43), en camino de terracería paralelo al canal Barrote.



•Causa de muerte: Traumatismo creaneoencefálico.



•Detenidos: Ninguno