Juez da libertad a asaltante reincidente, y lo vuelven a detener

MEXICALI, Baja California(GH)

Apenas el pasado 28 de diciembre, Juan Manuel Álvarez Díaz, de 33 años, fue vinculado a proceso por el asalto a una casa, donde amenazó al morador de la misma con un cuchillo para poder huir con lo robado.







En esa audiencia de vinculación a proceso, el juez Salvador Morones Pichardo, en extrañas circunstancias desistió de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, dejándolo así en libertad, solo con la condición de acudir a firmar semanalmente mientras terminaba la investigación.







Álvarez Díaz fue detenido de nueva cuenta este sábado en la colonia Pasadina, donde en un robo similar en una casa, donde pretendía hacerse de un Xbox, pero momentos después fue detenido por policías municipales.







Su detención ocurrió en las calles Solís e Intermedia, cerca de la casa con el número 305, según el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.







Liberación







Álvarez Díaz ya enfrentaba un proceso penal en su contra por robo calificado a casa habitación, en el que la Fiscalía solicitó que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva, pero el Juez de Control la negó.







La acusación inicial incluía la agravante de violencia, pues el detenido había amenazado con un cuchillo a la víctima para que no lo siguiera al huir con lo robado, pero el juez Morones Pichardo consideró que esta conducta no encuadraba en el agravante de violencia.







En la audiencia llevada a cabo el 28 de diciembre pasado, la Defensa no objetó ninguna acusación, y fue ahí cuando intervino el Juez, argumentando que había una contradicción del fiscal y por ello negó la prisión preventiva.







Más casos







Álvarez Díaz enfrenta otros casos de robo. Uno de ellos, bajo el NUC 0202-2017-50179, inicialmente como robo calificado a casa habitación con violencia equiparada, fue reclasificado a robo calificado a casa habitación, también por el juez Salvador Morones Pichardo.







Los datos de la fiscalía señalan que en este caso, la víctima lesionó con una barra metálica a la víctima del robo para darse a la fuga, pero fue posteriormente detenido.







En este caso, el imputado gozó de una medida cautelar de prisión semanal durante los tres meses que se otorgó como plazo de investigación. Esta determinación se encuentra en apelación por la Fiscalía.