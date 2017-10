Repartidor sufre lesiones tras choque en Santa Mónica

MEXICALI, Baja California(GH)

Con una posible fractura en extremidad inferior sufrió un repartidor a consecuencia de un choque ocurrido en la cercanía de fraccionamiento Santa Mónica, hace unos minutos.



Reportes preliminares de policía informan que la motocicleta Honda de repartidor circulaba por Cataratas de Niágara hacia el Sur, cuando un Pick Up Ram salió de avenida Islas Sumatra, para integrarse a la vialidad.



Debido a la velocidad la motocicleta no alcanzó a detenerse causando el impacto contra el Pick Up, arrojando al conductor sobre la unidad dejándolo con severas lesiones de consideración.



Socorristas de Cruz Roja se movilizaron al lugar para dar atención al de nombre Christian Roberto Limón de 26 años, quien presentaba lesión en extremidad inferior derecha, siendo trasladado s una clínica para atención médica.